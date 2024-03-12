الثانية للأحمر.. البنا يدير مباراة الأهلي أمام البنك

أعلن اتحاد الكرة عن إسناد مباراة البنك الأهلي أمام الأهلي إلى طاقم تحكيمي بقيادة محمود البنا.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم الساحة: محمود البنا

حكم مساعد 1: هاني خيري

حكم مساعد 2: خالد السيد

حكم رابع: محمد يوسف

حكم الفيديو: محمد يوسف

حكم الفيديو المساعد: أحمد توفيق طلب

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 12 مارس في التاسعة والنصف مساء.

البنا أدار مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم، وجاءت في الجولة الثالثة أمام الإسماعيلي وانتهت بفوز الأحمر 3-1.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 7 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.