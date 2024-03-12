الأولى له منذ شهرين.. محمد سلامة حكما للقاء الجونة ضد الزمالك

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 01:05

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك ضد الإسماعيلي

أعلن اتحاد كرة القدم طاقم تحكيم مباراة الجونة ضد الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري على ملعب خالد بشارة.

ويدير المباراة تحكيميا محمد سلامة كحكم ساحة، ويوسف البساطي حكم مساعد أول، وحاتم علام حكم مساعد ثاني، وأحمد حمدي كحكم رابع

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو محمد بسيوني كحكم ويساعده أحمد جمال.

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وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يحكمها سلامة للزمالك، بينما تعتبر الثانية للجونة.

وحكم سلامة مباراة للجونة ضد زد في الجولة الثانية من الدوري المصري وانتهت بفوز زد بهدف دون رد.

وتعود أخر مباراة تولى سلامة تحكيمها إلى 8 يناير بين بلدية المحلة وسموحة في دور مجموعات كأس الرابطة وانتهت بفوز البلدية بهدف دون رد.

وإجمالا حكم سلامة 4 مباريات في الموسم الجاري بواقع 3 في الدوري ولقاء وحيد في كأس الرابطة.

وأخرج سلامة 16 بطاقة صفراء ولم يمنح أي بطاقة حمراء سواء بشكل مباشر أو بعد الإنذار الأصفر الثاني.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز التاسع بـ19 نقطة.

الزمالك الدوري المصري الجونة كأس الرابطة محمد سلامة
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