أبطال آسيا - ريمونتادا لم تكتمل وإهدار لا يصدق من رونالدو.. العين يقصي النصر بسيناريو مثير
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 00:44
كتب : FilGoal
فاز العين على منافسه النصر في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 4-3 للنصر في السعودية.
وكان العين قد انتصر بهدف دون رد في مباراة الذهاب في الإمارات.
وتأهل الضيوف إلى نصف نهائي البطولة.
وسجل أهداف النصر عبد الرحمن غريب وخالد عيسى بالخطأ في مرماه وأليكس تيليس وكريستيانو رونالدو.
وأحرز أهداف العين سفيان رحيمي (2) وسلطان الشامسي.
وأهدر كريستيانو رونالدو فرص لا تصدق خلال المباراة وحتى من داخل منطقة الـ6 ياردات.
وحصل أيمن يحيى لاعب النصر على البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 97 في الشوط الأول الإضافي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
التشكيل
أملا في الريمونتادا ✨
رونالدو يقود هجوم النصر أمام العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال أسيا 🌏⚽ pic.twitter.com/XsWmzHoR0O— FilGoal (@FilGoal) March 11, 2024
ثنائية صاعقة في البداية
دخل العين بقوة وصعق النصر بهدفين عن طريق رحيمي، ففي الدقيقة 28 افتتح النتيجة بعد الانفراد بالمرمى من الجهة اليسرى واحتسبه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
سفيان رحيمي يفتتح التسجيل للعين بهدف أكده الـ VAR#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/q2YbLeajue— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
وفي الدقيقة 45 ضاعف رحيمي النتيجة بعد تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية القريبة من راغد النجار حارس مرمى النصر.
⚽️🔥 سفيان رحيمي يُسجل الهدف الثاني له شخصياً ولفريقه العين#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/3Ce9wjzNpo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
هدف في توقيت مثالي
قلص عبد الرحمن غريب النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب خروج خالد عيسى حارس مرمى العين الخاطئ من أجل التقاط الكرة من ساديو ماني لكن لم يتمكن من ذلك.
🔥⚽️ النصر يقلص الفارق عن طريق عبدالرحمن غريب
✍️ من برأيك يتحمل مسؤولية الهدف؟#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/wYsdu4HbHe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
خطأ فادح من عيسى
تمكن أوتافيو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 بعد خطأ فادح من عيسى بعدما ارتطمت الكرة فيه وسكنت شباكه ليحتسب هدف ذاتي.
⚽️🔥 النصر يُشعل المباراة ويعدل النتيجة#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/4q6h6PStbQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
إهدار لا يصدق
أهدر رونالدو فرصة لا تصدق بعد ارتداد الكرة له من عيسى داخل منطقة الـ6 ياردات ليسددها خارج المرمى في الدقيقة 61.
رونالدو يهدر فرص... ايه ده في ايه 😱😱😱pic.twitter.com/Eb6WOvPSvP— FilGoal (@FilGoal) March 11, 2024
تيليس يتألق
استطاع تيليس من تسجيل الهدف الثالث لتكون النتيجة الإجمالية التعادل 3-3 من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 72.
🔥🔥 اليكس تيليس يُسجل الهدف الثالث ويمنح التقدم للنصر#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/ItVL4IY4JV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
طرد يعقبه مواصلة الأخطاء الفادحة
بعد حصول أيمن يحيى على البطاقة الحمراء في الدقيقة 97، تمكن الشامسي من تسجيل الهدف الثالث للعين في الدقيقة 103 بعد خطأ فادح من راغد النجار بعد عدم تمكنه من إمساك الكرة لتذهب إلى الشامسي ويسكنها الشباك.
⚽️🔥 سلطان الشامسي يستفيد من خطأ الحارس راغد النجار ويسجل الهدف الثالث للعين
🔢 مجموع أهداف الذهاب والإياب
النصر 3-4 العين#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/QmUZV3P0DT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
رونالدو يهدر فرصة خطيرة
أضاع رونالدو مرة أخرى فرصة خطيرة في الدقيقة 106 بعدما ذهب في شبه انفراد بعيسى لكن تألق حارس المرمى في التصدي للفرصة.
🧤⚽️ خالد عيسى يتألق ويتصدى لكرة مزدوجه من كريستيانو رونالدو#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/HVLfsrVOEA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
عودة الأمل
أعاد رونالدو الآمال لفريقه بعدما تمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 116 بعد مسك مدافع العين.
وتولى رونالدو ركلة الجزاء وتمكن من تسجيلها لتكون بمثابة الأمل لفريقه لتصبح النتيجة 4-3 والإجمالية 4-4.
⚽️🔥 كريستيانو رونالدو من علامة جزاء يُسجل الهدف الرابع للنصر#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/t4GJMcBOpr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
ركلات ترجيح لم ينجح أحد إلا رونالدو
لعب النصر ركلات الترجيح بطريقة سيئة للغاية إذ أهدر كل من مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو ولم ينجح في التسجيل إلا رونالدو.
وعلى الجانب الآخر سجل العين جميع ركلات ترجيحه من قبل رحيمي وكاكو والشامسي ليتأهل الفريق الإماراتي إلى نصف النهائي.
⏯️⚽️ شاهد ركلات الترجيح من مباراة النصر والعين (1-3)
كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي سجل ركلته#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/Bclrfey7YU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024