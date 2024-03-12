أبطال آسيا - ريمونتادا لم تكتمل وإهدار لا يصدق من رونالدو.. العين يقصي النصر بسيناريو مثير

فاز العين على منافسه النصر في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 4-3 للنصر في السعودية.

وكان العين قد انتصر بهدف دون رد في مباراة الذهاب في الإمارات.

وتأهل الضيوف إلى نصف نهائي البطولة.

وسجل أهداف النصر عبد الرحمن غريب وخالد عيسى بالخطأ في مرماه وأليكس تيليس وكريستيانو رونالدو.

وأحرز أهداف العين سفيان رحيمي (2) وسلطان الشامسي.

وأهدر كريستيانو رونالدو فرص لا تصدق خلال المباراة وحتى من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وحصل أيمن يحيى لاعب النصر على البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 97 في الشوط الأول الإضافي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

التشكيل

أملا في الريمونتادا ✨ رونالدو يقود هجوم النصر أمام العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال أسيا 🌏⚽ pic.twitter.com/XsWmzHoR0O — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2024

ثنائية صاعقة في البداية

دخل العين بقوة وصعق النصر بهدفين عن طريق رحيمي، ففي الدقيقة 28 افتتح النتيجة بعد الانفراد بالمرمى من الجهة اليسرى واحتسبه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 45 ضاعف رحيمي النتيجة بعد تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية القريبة من راغد النجار حارس مرمى النصر.

هدف في توقيت مثالي

قلص عبد الرحمن غريب النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب خروج خالد عيسى حارس مرمى العين الخاطئ من أجل التقاط الكرة من ساديو ماني لكن لم يتمكن من ذلك.

خطأ فادح من عيسى

تمكن أوتافيو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 بعد خطأ فادح من عيسى بعدما ارتطمت الكرة فيه وسكنت شباكه ليحتسب هدف ذاتي.

إهدار لا يصدق

أهدر رونالدو فرصة لا تصدق بعد ارتداد الكرة له من عيسى داخل منطقة الـ6 ياردات ليسددها خارج المرمى في الدقيقة 61.

رونالدو يهدر فرص... ايه ده في ايه 😱😱😱pic.twitter.com/Eb6WOvPSvP — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2024

تيليس يتألق

استطاع تيليس من تسجيل الهدف الثالث لتكون النتيجة الإجمالية التعادل 3-3 من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 72.

طرد يعقبه مواصلة الأخطاء الفادحة

بعد حصول أيمن يحيى على البطاقة الحمراء في الدقيقة 97، تمكن الشامسي من تسجيل الهدف الثالث للعين في الدقيقة 103 بعد خطأ فادح من راغد النجار بعد عدم تمكنه من إمساك الكرة لتذهب إلى الشامسي ويسكنها الشباك.

⚽️🔥 سلطان الشامسي يستفيد من خطأ الحارس راغد النجار ويسجل الهدف الثالث للعين 🔢 مجموع أهداف الذهاب والإياب النصر 3-4 العين#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/QmUZV3P0DT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024

رونالدو يهدر فرصة خطيرة

أضاع رونالدو مرة أخرى فرصة خطيرة في الدقيقة 106 بعدما ذهب في شبه انفراد بعيسى لكن تألق حارس المرمى في التصدي للفرصة.

عودة الأمل

أعاد رونالدو الآمال لفريقه بعدما تمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 116 بعد مسك مدافع العين.

وتولى رونالدو ركلة الجزاء وتمكن من تسجيلها لتكون بمثابة الأمل لفريقه لتصبح النتيجة 4-3 والإجمالية 4-4.

ركلات ترجيح لم ينجح أحد إلا رونالدو

لعب النصر ركلات الترجيح بطريقة سيئة للغاية إذ أهدر كل من مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو ولم ينجح في التسجيل إلا رونالدو.

وعلى الجانب الآخر سجل العين جميع ركلات ترجيحه من قبل رحيمي وكاكو والشامسي ليتأهل الفريق الإماراتي إلى نصف النهائي.