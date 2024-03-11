أوباميكانو يكشف قراره بشأن مستقبله مع بايرن

الإثنين، 11 مارس 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

دايو أوباميكانو - إرلينج هالاند

كشف دايو أوباميكنو لاعب بايرن ميونيخ قراره بشأن مستقبله مع النادي الألماني في الفترة المقبلة.

ويعاني أوباميكانو من انخفاض في مستواه مما جعله يخسر مركزه الأساسي في تشكيل فريقه.

وقال المدافع الفرنسي لصحيفة كيكر الألمانية: "ليس لدي أي خطط للرحيل من بايرن ميونيخ على الإطلاق".

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وأتم "لدي عقدا حتى عام 2026 وأشعر بالارتياح مع النادي وزملائي وأريد البقاء ومواصلة محاولة الفوز".

وتعرض أوباميكانو لتعليقات عنصرية عقب طرده ضد لاتسيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأدان نادي بايرن ميونيخ التعليقات العنصرية التي تعرض لها مدافعه دايوت أوباميكانو عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقاء لاتسيو.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "يدين بايرن ميونيخ بشدة التعليقات العنصرية الموجهة تجاه دايوت أوباميكانو على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "من يعلق بمثل هذه الكلمات البذيئة فهو ليس من مشجعي نادينا. نحن جميعًا معك يا أوبا".

وطرد مرة ثانية على التوالي بعد مباراة لاتسيو ضد بوخوم في الدوري الألماني بعد حصوله على البطاقة الصفراء في الدقيقة 39 وحصل على الثانية في الدقيقة 76 وبالتالي طُرد.

ويحتل بايرن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة.

أوباميكانو الدوري الألماني بايرن ميونيخ لاتسيو
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