النني يفتتح "غرفة الصلاة" في ملعب أرسنال

الإثنين، 11 مارس 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أعلن محمد النني لاعب وسط أرسنال عن افتتاح غرفة لصلاة اللاعبين داخل ملعب النادي.

وكتب النني عبر إنستجرام:

أنا فخور للغاية بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في ملعب الإمارات.

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الحصول على هذه المساحة للتعبد والصلاة ستغير حياة لاعبي أرسنال المستقبليين.

أنا ممتن لفريق العمل وكل شخص ساهم في حدوث ذلك الأمر.

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مدخل الغرفة يحمل لافتة كُتب عليها: "غرفة الصلاة متعددة الأديان".

النني (31 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ويمتد عقد النني مع الجانرز حتى صيف 2024.

ولعب النني معارًا في صفوف بشكتاش التركي موسم 2019\2020.

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي
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