تشكيل تشيلسي – جاكسون يقود هجوم الفريق ضد نيوكاسل

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويقود نيكولاس جاكسون هجوم تشيلسي، وخلفه رحيم ستيرلينج وكونور جالاجر وكول بالمر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو – أكسل ديساسي – تريفو شالوبا – مارك كوكوريا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو

أمامهما: رحيم ستيرلينج – كونور جالاجر – كول بالمر

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز العاشر بـ40 نقطة.