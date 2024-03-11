تشكيل تشيلسي – جاكسون يقود هجوم الفريق ضد نيوكاسل
الإثنين، 11 مارس 2024 - 21:20
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
نيكولاس جاكسون
النادي : تشيلسي
ويقود نيكولاس جاكسون هجوم تشيلسي، وخلفه رحيم ستيرلينج وكونور جالاجر وكول بالمر.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش
خط الدفاع: مالو جوستو – أكسل ديساسي – تريفو شالوبا – مارك كوكوريا
خط الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو
أمامهما: رحيم ستيرلينج – كونور جالاجر – كول بالمر
خط الهجوم: نيكولاس جاكسون
ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز العاشر بـ40 نقطة.
نرشح لكم
النني يفتتح "غرفة الصلاة" في ملعب أرسنال مدرب إسبانيا يعلق على قرار دياز للانضمام لمنتخب المغرب بعد اعتدائه على مهاجم فيرونا.. نادي ليتشي يعلن إقالة مدربه تشافي: نابولي مباراة الموسم.. ونسعى لإنجاز ما لم نحققه خلال 4 سنوات تقارير: براهيم دياز قرر اللعب باسم المغرب وليس إسبانيا.. وموعد الظهور الأول بمشاركة مصطفى محمد.. ثنائية أوباميانج تنصر مارسيليا على نانت في الدوري الفرنسي رباعية بأقل مجهود.. ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو ويعزز الصدارة كلوب: كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100% ضد سيتي.. لكنهم سيجدون تفسيرا لها