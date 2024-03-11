انتهت في الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد مودرن فيوتشر في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

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ق 80 إصابة مابولولو

ق 56 جووول ولكن الراية.. هدف لا يحتسب لفيوتشر من أحمد عاطف

استراحة

ق 34 تسديدة خطيرة من جوناثان نجويم تمر بجوار القائم

ق 25 التعادل السلبي لا يزال قائما

بداية المباراة