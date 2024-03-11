مدرب إسبانيا يعلق على قرار دياز للانضمام لمنتخب المغرب

علق لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على قرار براهيم دياز لاعب ريال مدريد الانضمام إلى منتخب المغرب.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس قد ذكر أن لاعب الملكي أبلغ موافقته للاتحاد المغربي للعب مع المغرب في الفترة المقبلة.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "الشيء الأكثر أهمية هو من يرغب اللعب معنا، دون مطالب أو شروط، مع المساواة في الحقوق والواجبات مثل جميع اللاعبين الآخرين".

وأضاف "لقد لعب دياز معي أكثر من أي مدرب آخر، أقدره كثيرا وأتمنى له الأفضل، كل شخص حر في اتخاذ قراره الخاص".

وأوضحت صحيفة ماركا أن دي لا فوينتي، وضع دياز في خططه المستقبلية وكان ينوي ضمه في قائمة المنتخب لمواجهتي كولومبيا والبرازيل يومي 22، و26 مارس الجاري، وذلك بعد تألقه مع ريال مدريد.

ومع وصول طلب الاتحاد الإسباني لريال مدريد بضم اللاعب في قائمة الماتادور، رد النادي الملكي بأنه تلقى استدعاءً أيضا من الجامعة الملكية المغربية لضم اللاعب في فترة التوقف الدولي في مارس الجاري.

وذكرت ماركا، أن الاتحاد المغربي عمل منذ شهور على إنهاء إجراءات ضم براهيم دياز لأسود الأطلس وحصوله على الجنسية، حيث أتى الأمر بثماره وسيكون اللاعب ضمن قائمة وليد الركراكي المدير الفني للمغرب، والمقرر إعلانها يوم الخميس.

وولد مهاجم ريال مدريد الحالي، ومانشستر سيتي وميلان السابق في مدينة ملقة الإسبانية لأم إسبانية، وأب مغربي.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض وديتين أمام أنجولا وموريتانيا في أغادير يومي 22، و26 مارس، فيما سيكون الظهور الأول الرسمي لبراهيم دياز في يونيو ضد زامبيا والكونغو بتصفيات كأس العالم 2026.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن قرار دياز تم قبوله، خاصة وأنه لا يضمن التواجد أساسيا من بين 23 لاعبا للمنتخب في بطولة اليورو، فيما سيضمنه في قائمة المغرب: "سياسة الاتحاد الإسباني هي احترام قرارات اللاعبين، كما حدث مع لاعب فياريال إلياس أخوماش المولود في إسبانيا والذي قرر اللعب باسم بلده الأصلي المغرب".

أما صحيفة آس الإسبانية، فأشارة إلى أن عدم انضمام دياز لقائمة إسبانيا في أوليمبياد طوكيو، وكذلك عدم انضمامه لقائمة المنتخب في آخر ظهور بدوري الأمم الأوروبية، كانت عاملا أساسيا للتفكير في تمثيل المغرب، خاصة وأنه عكس ما حدث مع لامين يامال نجم برشلونة الذي بقي الاتحاد الإسباني على توصل معه للتأكد من اختياره تمثيل إسبانيا وليس المغرب.

وتألق براهيم دياز هذا الموسم مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حيث سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 1371 دقيقة لعب.