انتهت أبطال آسيا - النصر (4)-(3) العين.. تأهل الضيوف بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر السعودي ضد نظيره العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز العين في مباراة الذهاب في الإمارات بهدف دون رد.

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فوز العين بركلات الترجيح 3-1 على النصر

أوتافيو يهدر الركلة الرابعة للنصر

سلطان الشامسي يسجل الركلة الثالثة للعين

رونالدو يسجل الركلة الثالثة للنصر.

أليخاندرو روميلو يسجل الركلة الثانية للعين

تيليس يهدر الركلة الثانية للنصر

رحيمي يسجل الركلة الأولى للعين

بروزوفيتش يهدر الركلة الأولى بتصدي خالد عيسى

إلى ركلات الترجيح

انتهاء الشوط الثاني الإضافي

النتيجة الإجمالية 4-4 الآن

ق 118: جوووووول رونالدو من نقطة الجزاء

ق 116: ركلة جزاء للنصر عن طريق رونالدو

ق 106: خالد عيسى يتصدى لفرصة رونالدو الخطيرة

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق 103: جوووووول سلطان الشامسي بعد خطأ فادح من راغد النجار بعد عدم تمكنه من إمساك الكرة لتذهب إلى الشامسي ويسكنها الشباك.

ق 97: طرد أيمن يحيى لاعب النصر بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بداية الشوط الإضافي الأول

إلى الوقت الإضافي

الآن النتيجة الإجمالية 3-3

ق 72: جووووووول أليكس تيليس من ركلة حرة مباشرة والتعادل

ق 61: ماذا أهدرت يا رونالدو! كريستيانو يهدر كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد ارتداد الكرة له من حارس المرمى ولكن أهدرها بطريقة غريبة.

الآن النتيجة الإجمالية 3-2 لصالح العين.

ق 52: جوووووول أوتافيو بعد تسديدة من الجهة اليمنى ارتطمت في خالد عيسى وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: جوووووول عبد الرحمن غريب وتقليص الفارق بعد تسديدة في المرمى الخالي.

ق 45: جووووول رحيمي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية القريبة من راغد النجار.

ق 38: تسديدة أرضية قوية من كريستيانو رونالدو لكن يتصدى لها عيسى

ق 30: حكم المباراة يقرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 28: جووووول سفيان رحيمي لاعب العين ولكن تم احتسابه تسلل

ق 14: تألق راغد النجار حارس النصر بعد تسديدة من مهاجم العين من داخل منطقة الجزاء.

ق 6: محمد الفتيل لاعب النصر يطلق رأسية قوية ولكن يتصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين.

بداية المباراة