قائمة الزمالك - غياب زيزو والجزيري أمام الجونة

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الجونة، الدوري المصري المقرر لها يوم الثلاثاء.

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة ضمن الجولة 15 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة استبعاد أحمد سيد "زيزو" بسبب الإصابة، وغياب سيف الدين الجزيري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما

الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وشهدت القائمة غياب 6 صفقات جديدة، وهم: ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، ترافيس موتيابا، وزياد كمال، وسيف جعفر، بالإضافة إلى إبراهيما نداي بسبب الإصابة.