نانت يطالب بتوضيحات حول أخطاء الحكام في مباراته ضد مارسيليا

طالب نادي نانت بتوضيحات حول أخطاء الحكام في مباراته ضد مارسيليا وذلك من لجنة الحكام برابطة الدوري الفرنسي.

وانتصر مارسيليا على نانت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وأفاد نادي نانت في بيان: "بعد مباراة الجولة 25 ضد أولمبيك مارسيليا والأخطاء التحكيمية التي شهدتها، يرغب نادي نانت في الحصول على توضيحات واضحة من لجنة الحكام حول أخطاء التحكيم".

وأضاف البيان "يطلب النادي أيضًا الاستماع لحديث الحكم مع حكام تقنية الفيديو المساعد بعد الخطأ الواضح ضد موسيس سيمون في الدقيقة 36، وما حدث في منطقة جزاء مارسيليا بالدقيقة 50".

وأتم البيان "مع احترامنا للسلطات وجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم الفرنسية، لا يمكن لنادي نانت إلا أن يستنكر هذه القرارات التحكيمية الخاطئة التي جاءت في غير صالحه لعدة أسابيع".

وتغلب مارسيليا على نانت بهدفين دون مقابل ليحقق انتصاره الثالث على التوالي بالمسابقة.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وبفارق 3 نقاط عن ليل صاحب المركز الرابع بالمركز المؤهل لمسابقات دوري أبطال أوروبا.

بينما نانت خسر للمباراة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وشارك مصطفى محمد المحترف المصري بصفوف نانت مع بداية الشوط الثاني.

إذ بدأ مصطفى المباراة على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ مواجهة ليون في الجولة 17.

وساهم مصطفى في 8 أهداف بتسجيل سبعة وصناعة هدف.

وآخر مباراة ساهم فيها مصطفى محمد بالأهداف مع نانت في الدوري كانت أمام تولوز في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

ونجح مصطفى وقتها في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويلعب نانت أمام ستراسبورج في الجولة 26 من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل.

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