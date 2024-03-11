وزير الرياضة يكشف كواليس قرار إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر

الإثنين، 11 مارس 2024 - 17:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أشرف صبحي - منتخب مصر

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة كواليس قرار إعفاء محمد صلاح قائد منتخب مصر من معسكر الفراعنة لتوقف مارس الجاري.

وأعلن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قائمة الفراعنة للتجمع الأول تحت قيادته، في مارس الجاري، والتي شهدت مفاجأة باستبعاد القائد محمد صلاح.

وقال صبحي في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "محمد صلاح يرد على اتصالاتي فقط؟ بالعكس، صلاح يتعامل باحترافية، نقدره كنجم عالمي مجتهد، ولابد أن يعامل بشكل خاص، وبما لا يهدر حق مصر".

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وأضاف "حسام حسن أصر على خوض الدورة الودية في الإمارات رغم تولي مسؤولية المنتخب قبل أسابيع".

وتابع "صلاح أخبرني بأنه يُعاني من ورم دموي، ولذلك يشارك في التدريبات والمباريات بشكل متدرج".

وأوضح "أخبرت حسام حسن بهذه المعلومات، وفضلنا أن يحصل صلاح على الوقت الكافي للتعافي، بدلا من أن يأتي ولا يستفيد منه المنتخب".

وأتم "حسام حسن يشاهد باقي اللاعبين، وبالتأكيد صلاح لا يحتاج للاختبار".

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر قد أوضح أسباب خروج محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي: "الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة".

وأضاف "حدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، ولا يمكن ضم أحد بدون رغبة منه".

وتابع "صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للفريق بكل تأكيد، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل تدريجي للعب مع ناديه، هذه هي الصورة الكاملة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، على أن يلعب ودية أخرى أمام تونس أو كرواتيا.

واختار حسام حسن 25 لاعبا للانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر، بينما تم استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول.

وكان نادي ليفربول قد طلب إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر مارس في ظل عدم تعافيه من الإصابة، لكن الدولي المصري عاد للمشاركة مع فريقه الإنجليزي يوم الخميس ضد سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي.

وشارك كبديل في الشوط الثاني أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

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