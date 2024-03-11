مؤتمر مدرب اتحاد جدة يكشف موقف بنزيمة من مواجهة الهلال

الإثنين، 11 مارس 2024 - 17:09

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدف اتحاد جدة مع زملائه

أوضح الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة أن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن مواجهة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء، أمام الهلال بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويحل الهلال ضيفا على اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل.

وقال جاياردو في مؤتمر صحفي: "بنزيمة شعر بالألم خلال الفترة الماضية، وانتظرنا أن يتحسن بشكل جيد خلال الفترة الماضية، لكن من الصعب مشاركته أمام الهلال".

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وأضاف "نعرف جيدًا ظروف المباراة، ولدينا القدرة على قلب النتيجة أمام الهلال والتأهل".

وشدد "كنا قريبين من الفوز في لقاء الذهاب ولكن طرد نجولو كانتي أثر على الفريق وأفاد الهلال".

وأكمل "في مباراة الذهاب حدثت بعض الأخطاء من فريقنا خلال دقيقتين قلبت الموازين لصالح الهلال، وسنعمل على التركيز بكل ما فينا لتجنب ما حدث في المواجهة الماضية".

وتابع "كل الأمور واردة في كرة القدم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإرادة، سنلعب المباراة على معلبنا ووسط جماهيرنا، وأثق أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم".

وأتم جاياردو "القصة لم تنته، ولا أخاف من أي فريق إطلاقا في عالم كرة القدم".

ويلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة النصر السعودي والعين الإماراتي.

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