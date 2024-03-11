مؤتمر مدرب الهلال: الصيام سيؤثر علينا وعلى اتحاد جدة الذي سيلعب مباراة الموسم

الإثنين، 11 مارس 2024 - 16:12

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

يؤمن خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي بأن لعب مباراة فريقه المرتقبة أمام اتحاد جدة خلال شهر رمضان ستؤثر على أداء لاعبي الفريقين.

ويحل الهلال ضيفا على اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل.

وقال خيسوس في مؤتمر صحفي: "الصيام سيأثر على فريقي الهلال واتحاد جدة، الأمور متكافئة، الأهم هو الإمكانيات الموجودة بالإضافة إلى عمل المدربين الذي سيكون مؤثرا".

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ستقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأضاف المدرب البرتغالي "بالطبع نحن نملك الأفضلية بحكم الفوز بهدفين في الذهاب".

وشدد "كل مباراة ضد اتحاد جدة يكون لها قصة مختلفة، وكلما نلعب ضد نفس الفريق نتعرف عليه أكثر".

وأكمل "المباراة مصيرية للفريقين، ندرك صعوبة المباراة ومدى أهميتها في موسم اتحاد جدة".

اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي يبتعد كثيرا عن الهلال متصدر الدوري، مما يعني أن دوري أبطال آسيا هي البطولة الأهم لإنقاذ موسمه.

وواصل خيسوس "الأجواء الجماهيرية ستكون صاخبة، ولاعبينا معتادين للعب في مثل هذه الأجواء".

وتابع "سبب الحضور بكل اللاعبين الأجانب؟ قانون الاتحاد الآسيوي يسمح لنا بـ5 لاعبين أجانب فقط، حضرنا بالجميع كوننا وصلنا إلى جدة قبل يومين من المباراة وسنختار الخماسي الأجنبي بعد مران الاثنين".

ويلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة النصر السعودي والعين الإماراتي.

الهلال اتحاد جدة دوري أبطال آسيا
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