بعد اعتدائه على مهاجم فيرونا.. نادي ليتشي يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي ليتشي الإيطالي إقالة مدربه روبرتو دافيرسا عقب اعتدائه على توماس هنري مهاجم فيرونا في لقاء الفريقين.

والتقى الفريقان ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي وانتصر فيرونا بهدف دون مقابل.

وأفاد النادي في بيان يوم الاثنين: "يعلن نادي ليتشي إقالة دافيرسا بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراتنا ضد فيرونا".

عقب اللقاء خرج نادي ليتشي ببيان أدان فيه تصرف مدربه موضحا "ندين بشدة تصرفات دافيرسا التي لا تعكس مبادئ نادي ليتشي وقيمه الرياضية".

D’aversa a capocciate con Henry. Ehhhhhhhh ma…… pic.twitter.com/sSH2h70FPX — CosaSeiPerMe (@joseseiperme) March 10, 2024

وتلقى ليتشي الخسارة الرابعة في المباريات الخمسة الأخيرة.

ليتشي يتواجد في المركز الـ15 بجدول الدوري الإيطالي ويصارع على النجاة من الهبوط.

فيما يحتل فيرونا المركز الـ13.

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