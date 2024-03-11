تشافي: نابولي مباراة الموسم.. ونسعى لإنجاز ما لم نحققه خلال 4 سنوات

الإثنين، 11 مارس 2024 - 15:30

كتب : محمد مصطفى

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن مواجهة نابولي المقررة مساء الثلاثاء، في مباراة العودة بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، هي أهم مباراة في الموسم.

ونجح برشلونة في العودة بالتعادل من ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بنتيجة 1-1.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية المباراة: "نحن جاهزون ومتحمسون، لم نصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال منذ 4 سنوات، وبالتالي فهي فرصة مهمة".

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وأكمل مدرب برشلونة: "سيكون لدينا منافس ليس في أفضل فترة ولكن لديه نفس الأساس الذي كان عليه في الماضي وهم أبطال إيطاليا".

وأضاف: "نحن نلعب أمام جماهيرنا ونحتاج إلى ليلة سحرية بعد تعافي بعض اللاعبين، وعلينا أن نكون حذرين فنابولي تحسن كثيرًا مع فرانشيسكو كالزونا".

وتعاقد نادي نابولي مع الإيطالي فرانشيسكو كالزونا لتدريب الفريق قبل 3 أسابيع، في فبراير الماضي، خلفًا لماتزاري".

وتحدث تشافي عن الجوانب النفسية لدى لاعبيه في المباراة: "علينا كيفية إدارة العواطف في تلك المباريات، والتحلي بالصبر في الهجوم والدفاع، التفاصيل هي التي تصنع الفارق".

وعن منافسه نابولي: "أتوقع أن يهاجموا ويضغطوا بشراسة، وسيبحثون عن الاستحواذ، وهو نفس ما نبحث عنه، ولذلك ستكون مباراة مفتوحة وجميلة، إنهم أبطال إيطاليا وعلينا بذل قصارى جهدنا".

وواصل تشافي: "أخبرت اللاعبين الشباب أنها فرصة للفوز لتكون من بين أفضل ثمانية فرق في أوروبا، وعملنا على كل السيناريوهات ودرسنا كل الاحتمالات حتى اللجوء لركلات الترجيح".

وعن اللاعب الذي يحبه في نابولي، رد تشافي: "لوبوتكا، إنه لاعب لا يخسر الكرة، أود رؤيته في فريق مثل برشلونة، يمكنه صنع الفارق مع فريقه".

يذكر أن السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، يبلغ من العمر 29 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويحمل القميص رقم 68.

برشلونة نابولي دوري الأبطال تشافي
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