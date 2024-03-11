مصطفى أشرف وبلال مظهر ضمن 23 لاعبا بقائمة المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاما.

ويشارك منتخب مصر الأولمبي فى دورة غرب آسيا الدولية الودية المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس الجاري فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهدت القائمة تواجد كل من الثلاثي المحترف عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى أشرف.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد السيد سيحا

الدفاع: حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد طارق - محمد مغربي - كريم الدبيس - محمد حمدي - أحمد عيد - أحمد محمود.

الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - مصطفى أشرف - إبراهيم عادل.

الهجوم: أسامة فيصل - نادر فرج - بلال مظهر.

وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر الأولمبي إلى السعودية يوم 16 مارس المقبل للمشاركة في البطولة.

وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس.

وتحدد يوم 20 مارس الجاري موعدا لإقامة قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

وتأهل 12 منتخبا حتى الآن بشكل رسمي من 16 فريقا على أن يتم حسم المقاعد المتبقية في أبريل المقبل.

ويتم تقسيم الـ 16 منتخبا على أربع مجموعات، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويكشف لكم FilGoal.com المنتخبات المتأهلة حتى الآن:

الدولة المستضيفة: فرنسا

إفريقيا: مصر - المغرب - مالي

أمريكا الشمالية: أمريكا - هندوراس

أوروبا: إسبانيا - أوكرانيا - إسرائيل

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين - باراجواي

أوقيانوسيا: نيوزلاندا

ويتبقى 4 منتخبات لم يتم تحديدها بعد وهم:

آسيا: 3 منتخبات من كأس آسيا في الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو

ملحق إفريقيا - آسيا: بين رابع أمم إفريقيا (غينيا) ورابع أمم آسيا