تقارير: براهيم دياز قرر اللعب باسم المغرب وليس إسبانيا.. وموعد الظهور الأول

الإثنين، 11 مارس 2024 - 13:00

كتب : محمد مصطفى

براهيم دياز

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن براهيم دياز قرر اللعب باسم المنتخب المغربي، وليس لإسبانيا.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة إكس، أنه تم إبلاغ الاتحاد المغربي بموافقة دياز.

وأوضحت صحيفة ماركا أن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا، وضع براهيم دياز، في خططه المستقبلية وكان ينوي ضمه في قائمة المنتخب لمواجهتي كولومبيا والبرازيل يومي 22، و26 مارس الجاري، وذلك بعد تألقه مع ريال مدريد.

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ومع وصول طلب الاتحاد الإسباني لريال مدريد بضم اللاعب في قائمة الماتادور، رد النادي الملكي بأنه تلقى استدعاءً أيضا من الجامعة الملكية المغربية لضم اللاعب في فترة التوقف الدولي في مارس الجاري.

وذكرت ماركا، أن الاتحاد المغربي عمل منذ شهور على إنهاء إجراءات ضم براهيم دياز لأسود الأطلس وحصوله على الجنسية، حيث أتى الأمر بثماره وسيكون اللاعب ضمن قائمة وليد الركراكي المدير الفني للمغرب، والمقرر إعلانها يوم الخميس.

وولد مهاجم ريال مدريد الحالي، ومانشستر سيتي وميلان السابق في مدينة ملقة الإسبانية لأم إسبانية، وأب مغربي.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض وديتين أمام أنجولا وموريتانيا في أغادير يومي 22، و26 مارس، فيما سيكون الظهور الأول الرسمي لبراهيم دياز في يونيو ضد زامبيا والكونغو بتصفيات كأس العالم 2026.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن قرار دياز تم قبوله، خاصة وأنه لا يضمن التواجد أساسيا من بين 23 لاعبا للمنتخب في بطولة اليورو، فيما سيضمنه في قائمة المغرب: "سياسة الاتحاد الإسباني هي احترام قرارات اللاعبين، كما حدث مع لاعب فياريال إلياس أخوماش المولود في إسبانيا والذي قرر اللعب باسم بلده الأصلي المغرب".

أما صحيفة آس الإسبانية، فأشارة إلى أن عدم انضمام دياز لقائمة إسبانيا في أوليمبياد طوكيو، وكذلك عدم انضمامه لقائمة المنتخب في آخر ظهور بدوري الأمم الأوروبية، كانت عاملا أساسيا للتفكير في تمثيل المغرب، خاصة وأنه عكس ما حدث مع لامين يامال نجم برشلونة الذي بقي الاتحاد الإسباني على توصل معه للتأكد من اختياره تمثيل إسبانيا وليس المغرب.

وتألق براهيم دياز هذا الموسم مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حيث سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 1371 دقيقة لعب.

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