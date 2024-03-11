كرة يد - الكشف عن الفرق المشاركة وموعد إقامة السوبر الإفريقي للرجال والسيدات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن موعد إقامة السوبر الإفريقي للرجال والسيدات.

وتقام منافسات السوبر الإفريقي لكرة اليد بمشاركة 4 فرق في كل منافسة.

ويتأهل حامل لقب نسخة الرجال إلى كأس العالم للأندية والمقرر لها نهاية العام الجاري.

وتستضيف دولة الجزائر مباريات كأس السوبر الإفريقي يومي 14 و15 أبريل المقبل.

وجاءت الفرق المشاركة على مستوى الرجال كالآتي:

- الأهلي

- الزمالك

- سبورتنج

- جي إس كيه (الكونغو الديمقراطية)

أما على مستوى السيدات:

- الأهلي

- بترو أتليتكو الأنجولي

- بريميرو دي أجوستو الأنجولي

- دي جي إس بي (الكونغو)

وحقق الأهلي المصري لقب آخر نسختين من بطولة السوبر الإفريقي على مستوى الرجال.

وفاز الأهلي باللقبين على حساب الزمالك، ليرفع رصيده إلى ثلاثة ألقاب.

بينما الزمالك سبق وأن حقق اللقب سبع مرات بفارق لقبين فقط عن المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ 9 ألقاب.

أما سبورتنج فلم يسبق له التواجد في نهائي السوبر الإفريقي من قبل.

وعلى مستوى السيدات تهيمن فرق أنجولا على اللقب منذ نسخة 98 وحتى الآن.

وحقق بترو أتليتكو حامل لقب البطولة، لقب السوبر الإفريقي 19 مرة في رقم تاريخي، بينما يليه بريميرو دي أجوستو صاحب الستة ألقاب.