حكايات في الجول - الطبيب مروان حمدي موهبة الإسماعيلي

مروان حمدي، موهبة النادي الإسماعيلي، نجح في الموازنة بين التعليم وكرة القدم، لينجح في الوصول للمشاركة مع الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، بجانب الالتحاق بكلية طب علاج طبيعي.

مروان صاحب الـ21 عاما، انتقل للدراويش في يناير ٢٠٢٢ قادما من نادي القناة، ولم يشارك الموسم الماضي أساسيا سوى المباراة الأخيرة في الموسم فقط أمام الاتحاد السكندري ونجح في صناعة هدف ضمن رباعية الدراويش في شباك زعيم الثغر، قبل أن يحجز مكانا أساسيا هذا الموسم مع الفريق، بجانب دراسته في الفرقة الثالثة بكلية الطب علاج طبيعي.

مروان حمدي ليس التجربة الأولى للاعب ينجح في كرة القدم بجانب دراسة الطب بجميع تخصصاته، حيث سبقه علي شحاتة طبيب وظهير أيمن المقاولون العرب، وأحمد عبدالله طبيب الأسنان ولاعب الزمالك، والصيدلي أحمد فوزي حارس الأهلي وبتروجيت.

جميل فتحي مدير قطاع الناشئين بنادي القناة صرح لـFilGoal.com: "مروان تم ترشيحه لينضم لمدرسة الكرة بالنادي، وكان يشارك في مركز الجناح ووسط الملعب، من صغره ظهر عليه الموهبة فكان القطاع يهتم به لإمكانياته الجيدة وتطوره المستمر".

وأكمل مدير قطاع الناشئين بالقناة: "نادي فاركو عرض التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ كبير ورفضنا لأننا نعلم إمكانيات اللاعب".

وأضاف: "تم تصعيده للفريق الأول مع تامر مصطفى ثم مع المدير الفني محمد صلاح، وشارك كظهير أيسر في إحدى المباريات وسجل هدفا في مرمى طلائع الجيش في دور ٣٢ لكأس مصر".

وقال محمد الشريف رئيس الجهاز الإداري لقطاع الناشئين بنادي القناة لـFilGoal.com: "مروان حمدي من مواليد أبو خليفة بالإسماعيلية، التحق بمدرسة الكرة وتدرج في المراحل السنية في النادي، كان يشارك في الجناح الأيمن والأيسر".

وصرح تامر مصطفى المدير الفني لنادي فيوتشر الحالي والقناة سابقا لـFilGoal.com: "أثناء تدريبي لفريق القناة، تم تصعيد ٥ لاعبين من فريق الشباب لم يكن منهم مروان حمدي، فقمت بخوض لقاء مع فريق الشباب بالنادي فشاهدته فقررت تصعيده للفريق الأول وكان عمره ١٩عاما".

وأكمل: "تدرب مع الفريق الأول ومن أجل المشاركة الرسمية كان لابد من توقيع عقد احتراف، وبالفعل وقعنا عقد احتراف لمروان لمدة 5 سنوات".

وعدد تامر مصطفى مزايا مروان حمدي: "يمتاز بالوعي التكتيكي والفهم السريع والجسد الجيد، وقدم يسرى مميزة، كان يحتاج لتقوية الجسد أكثر والتركيز على مهارته وهو ما عمل عليه".

وعن دراسته للطب، علق مدربه السابق: "بالطبع، كنت أعلم بدراسته للطب لذلك كنا نعمل على التوازن من أجل محاضراته، وعلى الجانب الآخر التدريب، فكان يجيد في هذا الأمر لذلك هو يستحق أن يكون في مكانة جيده لاهتمامه بالتعليم والرياضة، وسيكون له شأن كبير في المستقبل".