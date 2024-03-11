دوري المحترفين - قبول استقالة أبو العينين شحاتة من تدريب جمهورية شبين

قرر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين قبول استقالة أبو العينين شحاتة المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد خسارة جمهورية شبين أمام أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط.

ويحتل جمهورية شبين في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وباتت مهمة الفريق صعبة في البقاء، إذ يهبط ستة فرق من العشرة أندية المتنافسة في مجموعة الهبوط.

وتقرر تعيين مصطفى عبد الفتاح مدير فني مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وتأكد هبوط أندية النجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين لدوري القسم الثاني.

ويتبقى ثلاث أندية أخرى سيتم تحديدها عقب استئناف المسابقة عقب شهر رمضان.

ويحتل جمهورية شبين المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ويبتعد جمهورية شبين عن أسوان صاحب المركز الرابع بـ 11 نقطة.