في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتعرض للخسارة الأولى بالدوري الأمريكي
الإثنين، 11 مارس 2024 - 11:00
كتب : FilGoal
تعرض فريق إنتر ميامي للخسارة الأولى هذا الموسم في منافسات الدوري الأمريكي.
وخسر إنتر ميامي أمام فريق مونتريال ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي.
وشهد اللقاء غياب ليونيل ميسي الذي خرج من قائمة الفريق، بينما تواجد لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء.
وتغلب مونتريال على إنتر ميامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وتجمد رصيد إنتر ميامي عند 7 نقاط عقب خوض أربع مباريات بانتصارين وتعادل وخسارة.
أما مونتريال فرفع رصيده إلى 7 نقاط ولكن من ثلاث مباريات من تعادل وانتصارين.
وشارك الثنائي سرجيو بوسكيتس ولويس سواريز كبديلين في الشوط الثاني.
وسجل خوردي ألبا هدفا رائعا في الدقيقة 80 ليقلص الفارق إلى 2-3.
ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام دي سي يونايتد يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة.
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