مواعيد مباريات الإثنين 11 مارس 2024.. مواجهة بالدوري المصري وأخرى بإنجلترا

يشهد اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد الإسكندرية في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يحل نيوكاسل ضيفا على فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد ستامفورد بريدج ويذاع في تمام العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

يستضيف النصر السعودي فريق العين الإماراتي في تمام التاسعة مساء.

ويقام اللقاء ضمن منافسات إياب ربع نهائي المسابقة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الإماراتي بهدف دون مقابل.