اتحاد الكرة: أزمة فيتوريا لن تصل إلى المحاكم الرياضية

شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم أن الاتحاد بصدد الوصول لتسوية مع روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بشأن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس: "الإدارة القانونية في اتحاد الكرة تراجع عقد روي فيتوريا في الوقت الحالي لمعرفة تفاصيله قبل اتخاذ أي خطوات في هذا الملف".

وأضاف "بعدها سنحاول حل الأزمة معه بشكل ودي وإنهائها ولن تصل إلى المحاكم الرياضية".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بداية الأزمة ترجع إلى الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد المصري لكرة القدم مع فيتوريا لتقسيط مستحقاته البالغة 640 ألف يورو.

وجاء ذلك بعد أن إنهاء اتحاد الكرة لمستحقات مساعديه الأجانب، وتم الاتفاق معه على تقسيم المبلغ المتبقي له على 4 دفعات، وكانت الدفعة الأولى مستحقة في بداية فبراير.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة رفض تحويل الأموال وقرر تجميد الاتفاق بحجة مراجعته قانونيا.

على الجانب قال مصدر مقرب من المدرب البرتغالي لـ FilGoal.com: "الاتفاق كان على تقسيط المستحقات المتبقية للمدرب على 4 أشهر".

وأوضح "بمقتضى هذا الاتفاق يتقاضى المدرب راتبه المتبقي في فبراير ثم يتم تقسيط الشرط الجزائي على أشهر مارس وأبريل ومايو".

واختتم "مستحقات فبراير لم تصل حتى الآن وإذا لم يتم تحويلها بحلول شهر مارس سنقدم شكوى أمام فيفا".

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وكان منتخب مصر ودع كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.