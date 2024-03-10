العطار: محمد صلاح سيتواجد مع منتخب مصر في معسكر يونيو

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن كواليس عدم انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس الجاري.

واختار حسام حسن 25 لاعبا للانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر، بينما تم استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول.

وشارك محمد صلاح في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتعادل الفريقين.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس: "حدث تواصل بين ليفربول واتحاد الكرة ومحمد صلاح وكذلك كان هناك تبادل للخطابات الرسمية تم خلالها شرح الحالة الصحية لصلاح بالكامل".

وأضاف "التواصل الرسمي هو الأهم وهذا ما حدث بين ليفربول واتحاد الكرة، وأنا بشكل شخصي حدثت بيني مكالمة هاتفية وبين محمد صلاح".

وأكمل "الفكرة العامة أن صلاح يحتاج للعودة إلى الملعب بشكل تدريجي وهذا ما يحدث بالفعل مع ليفربول ويحتاج للمتابعة بشكل لحظي مع الفريق الطبي الخاص به".

وأشار "صلاح سيعود للمشاركة بشكل تدريجي وهذا ما سيحدث في ليفربول إلى أن يصل للعب مباراة كاملة".

وأوضح "صلاح سيغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل لكنه سيتواجد بشكل طبيعي في التوقف الدولي لشهر يونيو وهو الأهم والذي سنلعب خلاله تصفيات كأس العالم".

وشدد "محمد صلاح لا يمانع نهائيا الانضمام لمنتخب مصر في أي وقت من الأوقات، والعكس تماما هو الصحيح، صلاح يحب الانضمام للمنتخب والمشاركة معه ويتمنى ويسعى لتحقيق الإنجازات بقميص الفراعنة".

وأتم تصريحاته "الجميع في اتحاد الكرة ومنتخب مصر يرغب في إعلاء مصلحة المنتخب وأيضا محمد صلاح".

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي