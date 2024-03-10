العطار: محمد صلاح سيتواجد مع منتخب مصر في معسكر يونيو

الأحد، 10 مارس 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن كواليس عدم انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس الجاري.

واختار حسام حسن 25 لاعبا للانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر، بينما تم استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول.

وشارك محمد صلاح في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتعادل الفريقين.

أخبار متعلقة:
كلوب: كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100% ضد سيتي.. لكنهم سيجدون تفسيرا لها الصدارة لـ أرسنال.. تعادل بين ليفربول ومانشستر سيتي يشعل صراع اللقب في ليلة عودة صلاح

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس: "حدث تواصل بين ليفربول واتحاد الكرة ومحمد صلاح وكذلك كان هناك تبادل للخطابات الرسمية تم خلالها شرح الحالة الصحية لصلاح بالكامل".

وأضاف "التواصل الرسمي هو الأهم وهذا ما حدث بين ليفربول واتحاد الكرة، وأنا بشكل شخصي حدثت بيني مكالمة هاتفية وبين محمد صلاح".

وأكمل "الفكرة العامة أن صلاح يحتاج للعودة إلى الملعب بشكل تدريجي وهذا ما يحدث بالفعل مع ليفربول ويحتاج للمتابعة بشكل لحظي مع الفريق الطبي الخاص به".

وأشار "صلاح سيعود للمشاركة بشكل تدريجي وهذا ما سيحدث في ليفربول إلى أن يصل للعب مباراة كاملة".

وأوضح "صلاح سيغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل لكنه سيتواجد بشكل طبيعي في التوقف الدولي لشهر يونيو وهو الأهم والذي سنلعب خلاله تصفيات كأس العالم".

وشدد "محمد صلاح لا يمانع نهائيا الانضمام لمنتخب مصر في أي وقت من الأوقات، والعكس تماما هو الصحيح، صلاح يحب الانضمام للمنتخب والمشاركة معه ويتمنى ويسعى لتحقيق الإنجازات بقميص الفراعنة".

وأتم تصريحاته "الجميع في اتحاد الكرة ومنتخب مصر يرغب في إعلاء مصلحة المنتخب وأيضا محمد صلاح".

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي

محمد صلاح ليفربول حسام حسن اتحاد الكرة وليد العطار
نرشح لكم
اتحاد الكرة: أزمة فيتوريا لن تصل إلى المحاكم الرياضية إبراهيم حسن: عمر كمال لا يشارك باستمرار مع الأهلي.. ونحن أول من أشركناه كظهير مؤتمر حسام حسن: عن حديثه مع المستبعدين وموقف النني والسعيد وطارق حامد إبراهيم حسن يوضح أسباب إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر ملف مؤتمر حسام وإبراهيم حسن.. عن اختيارات القائمة وموقف صلاح والنني قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك حسام حسن لـ في الجول: لست طرفا في أزمة صلاح.. والنني ضمن هيكل المنتخب بناء على طلب منتخب مصر.. تأجيل مواجهة الأهلي أمام إنبي في الدوري
أخر الأخبار
اتحاد الكرة: أزمة فيتوريا لن تصل إلى المحاكم الرياضية 14 دقيقة | منتخب مصر
بمشاركة مصطفى محمد.. ثنائية أوباميانج تنصر مارسيليا على نانت في الدوري الفرنسي 20 دقيقة | المحترفون
العطار: محمد صلاح سيتواجد مع منتخب مصر في معسكر يونيو 27 دقيقة | منتخب مصر
اسكواش - اللقب الـ 16.. نور الطيب تتوج ببطولة كليفلاند ساعة | رياضات أخرى
بمشاركة حمدي فتحي وهدف قاتل في الـ+90.. الوكرة يقلب الطاولة على الدحيل ساعة | الوطن العربي
رباعية بأقل مجهود.. ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو ويعزز الصدارة 2 ساعة | الدوري الإسباني
كلوب: كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100% ضد سيتي.. لكنهم سيجدون تفسيرا لها 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام مارسيليا 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 2 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري