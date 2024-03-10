بمشاركة مصطفى محمد.. ثنائية أوباميانج تنصر مارسيليا على نانت في الدوري الفرنسي

الأحد، 10 مارس 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

بيير أوباميانج - مارسيليا

قاد بيير أوباميانج فريق مارسيليا للفوز على نانت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وتغلب مارسيليا على نانت بهدفين دون مقابل ليحقق انتصاره الثالث على التوالي بالمسابقة.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وبفارق 3 نقاط عن ليل صاحب المركز الرابع بالمركز المؤهل لمسابقات دوري أبطال أوروبا.

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بينما نانت خسر للمباراة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وشارك مصطفى محمد المحترف المصري بصفوف نانت مع بداية الشوط الثاني.

إذ بدأ مصطفى المباراة على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ مواجهة ليون في الجولة السابعة عشر.

وساهم مصطفى في ثمانية أهداف بتسجيل سبعة وصناعة هدف.

وآخر مباراة ساهم فيها مصطفى محمد بالأهداف مع نانت في الدوري كانت أمام تولوز في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

ونجح مصطفى وقتها في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويلعب نانت أمام ستراسبورج في الجولة 26 من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل.

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