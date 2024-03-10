اسكواش - اللقب الـ 16.. نور الطيب تتوج ببطولة كليفلاند

الأحد، 10 مارس 2024 - 22:32

كتب : محمد سمير

نور الطيب - اسكواش

توجت نور الطيب لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة كليفلاند للاسكواش.

وتغلبت نور الطيب على الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحققت نور بذلك ثالث ألقابها هذا الموسم، ورفعت رصيده إلى 16 لقبا بشكل عام.

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وحولت نور تأخرها بنتيجة 9-11 في الشوط الأول إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

واستهلت نور الطيب مشوارها في الموسم الجاري بحصد لقب بطولة ساوث ويسترن والتي أقيمت بولاية تكساس الأمريكية.

وتغلبت نور الطيب وقتها على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أما في نوفمبر الماضي فحققت نور الطيب لقب كأس ماليزيا في ثاني بطولاتها هذا الموسم.

وتغلبت نور وقتها على الماليزية راتشيل أرنولد بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الاسكواش أبرزها حصد لقب هونج كون المفتوحة وأمريكا المفتوحة.

وغابت نور الطيب لمدة عام عن الملاعب لظروف الحمل قبل أن تعود للمشاركة وحصد الألقاب مجددا.

اسكواش نور الطيب كليفلاند للاسكواش
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