رباعية بأقل مجهود.. ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو ويعزز الصدارة

برباعية وأقل مجهود، انتصر ريال مدريد وعزز صدارته لترتيب الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

سجل فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجير هدفان لريال مدريد، فيما سجل كارلوس دومينيجيز الثالث بالخطأ في مرماه، وختم البديل أردا جولر الأهداف بالرابع.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 22 نقطة في المركز الـ17.

التشكيل

اختار كارلو أنشيلوتي البدء بالثلاثي براهيم دياز، ورودريجو سيلفا، وفينيسيوس جونيور في الهجوم.

في المقابل، تواجد لوكاس فاسكيز كظهير أيمن مع قلبي دفاع أنطونيو روديجير، وناتشو فيرنانديز.

مودريتش أساسي وفينيسيوس ورودريجو يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو ⚪👑📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/67ycDQJftI — FilGoal (@FilGoal) March 10, 2024

وصف المباراة

ريال مدريد تقدم في الدقيقة الـ22 بهدف أول. ركنية نفذها لوكا مودريتش، وقابلها أنطونيور روديجير برأسية، تصدى لها جوايتا، وتابعها فينيسيوس جونيور على مرتين مسجلا الهدف الأول.

وكاد رودريجو يسجل الثاني في الدقيقة الـ35 بعدما توغل بالكرة داخلم نطقة الجزاء من جهة اليسار بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور وسدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس جوايتا بقدمه.

ياجو أسباس حاول بدوره الرد للضيوف في الدقيقة الـ38 من تصويبة، لكن أندري لونين تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف.

الشوط الثاني

فينيسيوس جونيور هدد مجددا في الدقيقة الـ58 بعد تمريرة من براهيم دياز، لكن جوناثان جوايتا تصدى لتصويبة البرازيلي.

رافاييل بينيتيث مدرب سيلتا فيجو تدخل في الدقيقة الـ60 بتبديلين. دفع بـ فرانكو سيرفي، وتاديو أليندي بدلا من ماتيو سانشيز، وجوناثان بامبا.

وحاول رودريجو مجددا في الدقيقة الـ66، لكن تصدى لها جوايتا أيضا.

كارلو أنشيلوتي تدخل في الدقيقة الـ74 وأشرك خوسيلو ماتيو بدلا من رودريجو سيلفا.

ورد بينيتيث بدخول كارلوس دومينيجيز، وهوجو سوتيلو بدلا من أوسكار مينجيزا، وفران بيلتران في الدقيقة الـ77.

ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ80. ركنية جديدة نفذها لوكا مودريتش أيضا، وقابلها روديجير برأسية ارتمطت بالعارضة العلوية ونزلت لتصطدم بظهر جوايتا حارس المرمى وتسكن الشباك.

أنشيلوتي تدخل مجددا في الدقيقة الـ83 بدخول توني كروس، وأورليان تشواميني بدلا من لوكا مودريتش، وبراهيم دياز، فيما دفع بينيتيث بـ أناستاسيوس دوفيكاس بدلا من أناستاسيوس دوفيكاس.

وفي الدقيقة الـ87، عزز ريال مدريد انتصاره بهدف ثالث عكسي. عرضية من فينيسيوس جونيور، سجلها كارلوس دومينيجيز بالخطأ في مرماه.

وكانت آخر التبديلات بدخول أردا جولر بدلا من فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ88.

التركي الصغير لم يفوت الفرصة، وأضاف الرابع في الدقيقة الـ93 بعدما راوغ الحارس جوايتا وسجلها في المرمى. هدف هو الأول لـ جولر بقميص ريال مدريد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 22 نقطة في المركز الـ17.