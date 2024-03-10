مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام مارسيليا

أعلن جوسيلين جورفينيك المدير الفني لنانت تشكيل فريقه الأساسي لمباراة مارسيليا ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

ولعب مصطفى محمد 20 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وساهم مصطفى في ثمانية أهداف بتسجيل سبعة وصناعة هدف.

وآخر مباراة ساهم فيها مصطفى محمد بالأهداف مع نانت في الدوري كانت أمام تولوز في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

ونجح مصطفى وقتها في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويتواجد نانت في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة ويواجه شبح الفرق التي تنافس على الهبوط.

أما مارسيليا ففي المركز السابع برصيد 36 نقطة.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت لأول مرة منذ مواجهة ليون في الجولة السابعة عشر.