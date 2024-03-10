مرموش يصنع في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بثلاثية بالدوري الألماني

صنع عمر مرموش هدفا في فوز إينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الألماني.

ووسع فرانكفورت فارق النقاط مع هوفنهايم إلى سبع نقاط، بعدما وصل إلى 40 نقطة في المركز السادس.

وشهد اللقاء تعرض فريق هوفنهايم إلى حالتي طرد، أحدهما في الشوط الأول والأخرى بالشوط الثاني.

وتقدم هوفنهايم مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق جون بروكس ليفتتح التسجيل للضيوف.

وتعرض بروكس صاحب الهدف إلى طرد مباشر في الدقيقة 22 بعد عرقلة مرموش المنفرد بالمرمى.

ونجح روبن كوخ في تسجيل هدف التعادل لصالح فرانكفورت في الدقيقة 32 من صناعة مرموش.

وواصل مرموش تألقه في الدقيقة 35 بمهارة فردية رائعة ومرر الكرة إلى زميله المنفرد ولكن أنقذها مدافع هوفنهايم في اللحظة الأخيرة.

وتدخل مرموش على لاعب هوفنهايم في الدقيقة 38 وطالب لاعبو المنافس طرد المحترف المصري لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وشهد الشوط الثاني سيطرة من فريق فرانكفورت أمام هوفنهايم الذي تأثر بحالة الطرد.

وترجم فرانكفورت سيطرته إلى تقدم مبكر في الدقيقة 50 عن طريق دينا إبيمبي.

وقتل جوتزة اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 64.

وتعرض هوفنهايم لطرد جديد في الدقيقة 78 لصالح لاعبه أوزان كاباك.

ووسع فرانكفورت فارق النقاط مع هوفنهايم إلى سبع نقاط، بعدما وصل إلى 40 نقطة في المركز السادس.

ويحل فرانكفورت ضيفا على دورتموند في الجولة المقبلة الأسبوع المقبل.