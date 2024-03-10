مرموش يصنع في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بثلاثية بالدوري الألماني

الأحد، 10 مارس 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

صنع عمر مرموش هدفا في فوز إينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الألماني.

ووسع فرانكفورت فارق النقاط مع هوفنهايم إلى سبع نقاط، بعدما وصل إلى 40 نقطة في المركز السادس.

وشهد اللقاء تعرض فريق هوفنهايم إلى حالتي طرد، أحدهما في الشوط الأول والأخرى بالشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت ضد فولفسبورج دوري المؤتمر الأوروبي - مرموش يودع مع فرانكفورت بخسارة على ميدانه من سان جيلواز مرموش يتحدث عن صدمة خروج مصر من أمم إفريقيا وتعامل فرانكفورت معه

وتقدم هوفنهايم مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق جون بروكس ليفتتح التسجيل للضيوف.

وتعرض بروكس صاحب الهدف إلى طرد مباشر في الدقيقة 22 بعد عرقلة مرموش المنفرد بالمرمى.

ونجح روبن كوخ في تسجيل هدف التعادل لصالح فرانكفورت في الدقيقة 32 من صناعة مرموش.

وواصل مرموش تألقه في الدقيقة 35 بمهارة فردية رائعة ومرر الكرة إلى زميله المنفرد ولكن أنقذها مدافع هوفنهايم في اللحظة الأخيرة.

وتدخل مرموش على لاعب هوفنهايم في الدقيقة 38 وطالب لاعبو المنافس طرد المحترف المصري لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وشهد الشوط الثاني سيطرة من فريق فرانكفورت أمام هوفنهايم الذي تأثر بحالة الطرد.

وترجم فرانكفورت سيطرته إلى تقدم مبكر في الدقيقة 50 عن طريق دينا إبيمبي.

وقتل جوتزة اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 64.

وتعرض هوفنهايم لطرد جديد في الدقيقة 78 لصالح لاعبه أوزان كاباك.

ووسع فرانكفورت فارق النقاط مع هوفنهايم إلى سبع نقاط، بعدما وصل إلى 40 نقطة في المركز السادس.

ويحل فرانكفورت ضيفا على دورتموند في الجولة المقبلة الأسبوع المقبل.

هوفنهايم فرانكفورت مرموش
نرشح لكم
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام مارسيليا انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(1) هوفنهايم.. نهاية اللقاء مواعيد مباريات الأحد 10 مارس.. مباراتان في الدوري وقمة ليفربول ضد سيتي ومرموش ومصطفى محمد الخليج يعود للانتصارات ضد الفتح بمشاركة محمد شريف.. والأهلي يفوز على التعاون بصعوبة سجل وصنع مرتين.. تريزيجيه يقود طرابزون لسحق كاراجومروك بخماسية انتهت الدوري التركي - طرابزون (5)-(1) كاراجومروك صلاح: "العقلية" نصيحتي للاعبين الشباب.. وهذا ما حدث بشأن قميص برشلونة خبر في الجول - العسقلاني جاهز للمشاركة مع روستوف بعد تعافيه من الإصابة
أخر الأخبار
رباعية بأقل مجهود.. ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو ويعزز الصدارة 14 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب: كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100% ضد سيتي.. لكنهم سيجدون تفسيرا لها 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام مارسيليا 38 دقيقة | المحترفون
جوارديولا: كلوب جعلني مدرب أفضل وزاد من قوة مانشستر سيتي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يصنع في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بثلاثية بالدوري الألماني ساعة | المحترفون
كرة طائرة - البرازيلي سيدني بابكي مديرا فنيا لفريق الزمالك ساعة | رياضات أخرى
دوري المحترفين - هبوط النجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين ساعة | القسم الثاني
الصدارة لـ أرسنال.. تعادل بين ليفربول ومانشستر سيتي يشعل صراع اللقب في ليلة عودة صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري