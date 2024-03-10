كرة طائرة - البرازيلي سيدني بابكي مديرا فنيا لفريق الزمالك

الأحد، 10 مارس 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

سيدني بابكي - المدرب البرازيلي لـ كرة الطائرة

أعلن نادي الزمالك، تولي البرازيلي سيدني بابكي قيادة فريق رجال الكرة الطائرة.

ويأتي تعاقد الزمالك مع المدرب البرازيلي خلفا لأشرف أبو الحسن الذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الجاري.

وخسر الزمالك منافسات كأس السوبر المصري أمام الأهلي في مباراة انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وينافس الزمالك الشهر المقبل على لقب بطولة إفريقيا لللأندية والمقرر إقامتها في صالة النادي الأهلي.

كما وصل الفريق إلى نصف نهائي مسابقة الدوري المصري ومستمر في كأس مصر.

ويمتلك البرازيلي سيدني بابكي خبرة عربية إذ قاد أكثر من فريق آخرهم شباب أهلي دبي.

وعمل بابكي كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب البرازيل خلال الفترة من 2009 إلى 2015.

بينما تولى مهمة المدير الفني لأول مرة عندما قاد دار كُليب البحريني خلال موسم 2016 - 2017.

كما سبق وأن تولى قيادة كولومبيا في 2018 ليبدأ بعد ذلك رحلة عربية.

وتولى بابكي مهمة أندية العين الإماراتي والوحدة السعودي وحتا الإماراتي والفيصلي السعودي وأخيرا شباب أهلي دبي.

الزمالك كرة طائرة سيدني بابكي
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