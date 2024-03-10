دوري المحترفين - هبوط النجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين

الأحد، 10 مارس 2024 - 19:50

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تأكد هبوط فرق النجوم ومصر للمقاصة والنجوم إلى دوري الدرجة الثانية.

ويتبقى ثلاثة فرق أخرى إذ يهبط ستة أندية ضمن العشرة المتنافسين.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط لدوري القسم الثاني أ وتتوقف المسابقة خلال شهر رمضان ويتم استئناف أربع جولات عقب شهر رمضان.

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وانتصر أبو قير للأسمدة خارج ملعبه على جمهورية شبين بهدف دون رد، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 36 نقطة.

وتعادل دكرنس خارج ملعبه مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق، ليتراجع الفريق البترولي إلى المركز الثاني بـ 35 نقطة بينما دكرنس بـ 25 نقطة.

بينما انتصر مكادي على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل لمكادي باسل محمد وإسلام رشدي وأحمد عفيفي وشمس محارب ليرتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة في المركز السادس.

ثم انتصر أسوان خارج ملعبه على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل لأسوان صابر الشيمي وحسام عرفات ومحمد مرسي ليرتفع رصيد الفريق إلى 32 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل النجوم مع وي بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد النجوم إلى 17 نقطة ورصيد وي إلى 32 نقطة في المركز الرابع.

وبذلك يتأكد هبوط فرق النجوم ومصر للمقاصة والنجوم إلى دوري الدرجة الثانية.

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