انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-0) سيلتا فيجو.. نهاية المباراة

الأحد، 10 مارس 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق. 93 جووووول راااابع. أردا جولر يراوغ الحارس ويسجل الرابع.

ق. 87 جوووول ثاااالث. عرضية من الجهة اليسرى، سجلها كارلوس دومينيجيز في مرماه بالخطأ.

ق.79 جووووول ثاني. ركنية جديدة قابلها روديجير برأسية في المرمى.

ق. 65 تصويبة من فينيسيوس جونيور تصدى لها فيسنتي جوايتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 20 جووول أول لريال مدريد. ركنية نفذها مودريتش، وقابلها روديجير برأسية تصدى لها الحارس وتابعها فينيسيوس تصدى لها مجددا، لتصل له مرة أخرى ويسجلها في المرمى.

بداية المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد سيلتا فيجو
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