يورشيتش: فوز بيراميدز أمام الداخلية مهم للغاية.. وفترة التوقف ستفيدنا لتجهيز الفريق

يرى كرونسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أن فترة التوقف الدولي المقبلة ستكون مهمة لتجهيز الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونجح بيراميدز في التغلب على الداخلية بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وسجل إبراهيم عادل ومحمد الشيبي هدفي بيراميدز في شباك الداخلية.

وقال يورشيتش عقب الفوز على الداخلية: "انتصار اليوم مهم للغاية بعد سلسلة من المباريات كنا الفريق الأفضل ولم نفز رغم خلق العديد من الفرص السهلة".

وأضاف "لابد من التركيز في المرحلة المقبلة خاصة في ظل وجود فترة توقف دولي، يجب التحضير خلالها جيدا".

وشدد "فترة التوقف الدولية مهمة لتجهيز الفريق بصورة أفضل واستعادة الغيابات والمصابين تحديدا ليكون الشكل أفضل في المرحلة المقبلة".

واختتم يورشيتش تصريحاته "كان بالإمكان تحقيق انتصار أكبر وبنتيجة أفضل ولكن في النهاية أهمية الفوز هي إعادتنا لمشوار الانتصارات مجددا".

وسجل إبراهيم عادل ومحمد الشيبي هدفي بيراميدز في شباك الداخلية ليخطفا نقاط اللقاء.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام فاركو في الجولة السابقة بهدف لكل فريق.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق ليتواجد في المركز الثالث بفارق نقطة عن فريقي إنبي والمصري.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم 2 أبريل المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.