انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(1) هوفنهايم.. نهاية اللقاء

الأحد، 10 مارس 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

يستضيف إينتراخت فرانكفورت فريق هوفنهايم ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش أساسي مع فرانكفورت صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة، بينما هوفنهايم سابعا بـ 33 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية اللقاء

ق78 طرد أوزان كاباك لاعب هوفنهايم

ق64 جوووووول جوتزة

ق50 جووووووول التقدم لفرانكفورت عن طريق دينا إبيمبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 مطالبات بطرد مرموش والحكم يأمر باستئناف اللعب

ق35 مرموش يصنع بمهارة كبيرة ولكن إنقاذ من على خط المرمى

ق32 جووووول التعادل بصناعة مرموش

ق23 حكم اللقاء يطرد بروكس بعد عرقلة مرموش

ق22 بروكس صاحب الهدف يعرقل مرموش ويمنعه من انفراد تام

ق6 جووووووول بروكس يتقدم للضيوف

انطلاق المباراة

الدوري الألماني عمر مرموش فرانكفورت
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