بيراميدز يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية في الداخلية

استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات من جديد في الدوري بعد التغلب على الداخلية بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

وسجل إبراهيم عادل ومحمد الشيبي هدفي بيراميدز في شباك الداخلية ليخطفا نقاط اللقاء.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام فاركو في الجولة السابقة بهدف لكل فريق.

بينما خسر الداخلية للمرة الثامنة في مسابقة الدوري من 15 مباراة خاضهم الفريق، ليتذيل الترتيب برصيد 9 نقاط.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق ليتواجد في المركز الثالث بفارق نقطة عن فريقي إنبي والمصري.

وبدأ اللقاء بسيطرة من فريق بيراميدز مع تراجع الداخلية للدفاع.

وأطلق إبراهيم عادل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 ولكن بجوار القائم.

وباغت مصطفى فتحي دفاعات الداخلية بتسديدة جديدة في الدقيقة 31 ولكن تصدى لها محمد مجدي بنجاح.

وفك إبراهيم عادل شفرة دفاعات الداخلية في الدقيقة 44 بعد تسجيل هدف التقدم لبيراميدز عقب تسديدة مباشرة من صناعة فيستون مايلي.

وواصل بيراميدز هيمنته على الكرة في الشوط الثاني.

وقتل محمد الشيبي اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة 83 ليخطف نقاط المباراة لبيراميدز.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم 2 أبريل المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

إبراهيم عادل من جديد

نجح إبراهيم عادل في تسجيل ثاني أهدافه على التوالي في مسابقة الدوري.

وكان إبراهيم عادل قد سجل هدف بيراميدز الوحيد أمام فاركو في الجولة الخامسة عشر بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وافتتح عادل التسجيل أمام الداخلية باللقاء الذي انتهى بهدفين دون مقابل.

وسجل إبراهيم عادل بشكل عام ثلاثة أهداف مع بيراميدز هذا الموسم في الدوري من ست مشاركات.

وغاب إبراهيم عادل عن ست مباريات أخرى في الدوري بسبب الإصابة في الكاحل.