عودة الانتصارات.. سموحة يهزم سيراميكا وينتزع المركز السادس

بعد خمس مباريات من غياب الانتصارات، عادت الفرحة إلى معسكر سموحة بفوز على سيراميكا كليوباترا

فاز سموحة على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد في اللقاء بالدقيقة الـ23.

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جووووووووووووول🔥.. تسديدة قوية من الهداف التاريخي لسموحة حسام حسن يحرز بها هدف التقدم لفريق سموحة ضد سيراميكا كليوباترا وتصبح النتيجة 1-0💥 #ONTime_Sports pic.twitter.com/1qbuuOuv7c — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 10, 2024

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 22 ننقطة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 22 نقطة متراجعا للمركز السابع.

وصف المباراة

سموحة تقدم في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء. تمريرة طولية من طارق علاء إلى حسام حسن الذي انفرد وأودع الكرة في المرمى بوجه قدمه الخارجي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الموج الأزرق بهدف.

الشوط الثاني

فادي فريد سجل هدفا ثانيا لـ سموحة في الدقيقة الـ55 قبل أن يلغيه الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو.

إثارة الوقت الضائع

حسام حسن كاد يسجل هدفا تاريخيا في الدقيقة الـ93. حسام استلم الكرة في وسط الملعب واستغل تقدم محمد بسام ليسدد كرة رائعة من وسط الملعب، لكنها اصطدمت في العارضة العلوية ونزلت خارج المرمى.

الإثارة لم تنته هنا، إذ تحصل سيراميكا كليوباترا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ94 بسبب خطأ ضد محمد متولي "كناريا".

محمد إبراهيم تقدم لتسديد ركلة الجزاء، لكن الهاني سليمان تصدى لها ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 22 ننقطة مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 22 نقطة متراجعا للمركز السابع.