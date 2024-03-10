من مقاعد البدلاء.. مبابي يشارك في تعادل سان جيرمان مع ريمس

الأحد، 10 مارس 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

لم ينجح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في منع فريقه من السقوط في فخ التعادل مع ستاد ريمس بنتيجة 2-2 يوم الأحد.

وحل ستاد ريمس ضيفا على سان جيرمان ضمن الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

في خطوة جديدة تؤكد رحيل مبابي عن فريقه بنهاية الموسم، وضع المدرب لويس إنريكي قائد منتخب فرنسا على مقاعد البدلاء.

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لويس إنريكي كان قد قال إن الفريق سيعتاد اللعب بدون مبابي عاجلا أو آجلا ولذلك كان يستبدله بالمباريات الأخيرة، استعدادا للعب بدونه الموسم المقبل.

ووضع المدرب الإسباني نجمه على مقاعد البدلاء، بينما دفع ببرادلي باركولا وجونكالو راموس في الخط الأمامي.

الضيوف تقدموا مبكرا بهدف مارشال مونيتس في الدقيقة السابعة.

لكن الفريق الباريسي تعادل بعد 10 دقائق بهدف سجله المغربي يونس عبد الحميد بالخطأ في مرماه.

قبل أن يتقدم بهدف جونكالو راموس في الدقيقة 19.

ونجح عمر دياكيتي في تسجيل هدف التعادل لريمس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

دفع لويس إنريكي بمبابي قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، لكنه لم ينجح في قيادة الفريق للفوز.

ورفع سان جيرمان الذي تعادل للجولة الثالثة على التوالي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط مع أقرب ملاحقيه ستاد بريست.

فيما رفع ستاد ريمس رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع.

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