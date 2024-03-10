مقابل 5 آلاف جنيها.. اتحاد الكرة يعلن تأسيس كأس الاتحاد للقسم الثاني
الأحد، 10 مارس 2024 - 17:11
كتب : رضا السنباطي
أعلن اتحاد كرة القدم تأسيس بطولة جديدة للقسم الثاني وتسمى كأس الاتحاد للقسم الثاني وذلك خلال الموسم الكروي الحالي 2023-2024.
وأرسل اتحاد الكرة خطابا لأندية القسم الثاني يفيد بتنظيم البطولة خلال الموسم الجاري ويطلب معرفة رغبة الأندية ومراكز الشباب للاشتراك في البطولة من عدمه حتى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 17 مارس.
وشدد اتحاد الكرة في خطابه أن قيمة المشاركة في الكأس تبلغ 5 آلاف جنيها مع عدم الإفادة بالجوائز المالية في حالة التتويج بالبطولة.
ويجب على الفريق الذي يتقدم للمشاركة في البطولة بأن يلعب على ملعب به إضاءة ليلية وفقا للخطاب.
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