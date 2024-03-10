تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وأمامه هالاند ضد ليفربول

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه ضد منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبدأ كيفين دي بروين بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي إذ بدأ ضد مانشستر يونايتد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – نيثان أكي

خط الوسط: جون ستونز – رودري

أمامهما: فيل فودين – كيفين دي بروين – جوليان ألفاريز – برناردو سيلفا

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بـ63 نقطة.