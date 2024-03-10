تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وأمامه هالاند ضد ليفربول

الأحد، 10 مارس 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه ضد منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبدأ كيفين دي بروين بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي إذ بدأ ضد مانشستر يونايتد.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – نيثان أكي

خط الوسط: جون ستونز – رودري

أمامهما: فيل فودين – كيفين دي بروين – جوليان ألفاريز – برناردو سيلفا

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بـ63 نقطة.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا هالاند
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