تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وأمامه هالاند ضد ليفربول
الأحد، 10 مارس 2024 - 16:52
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه ضد منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويبدأ كيفين دي بروين بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي إذ بدأ ضد مانشستر يونايتد.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – نيثان أكي
خط الوسط: جون ستونز – رودري
أمامهما: فيل فودين – كيفين دي بروين – جوليان ألفاريز – برناردو سيلفا
خط الهجوم: إيرلينج هالاند
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بـ63 نقطة.
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