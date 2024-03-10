إبراهيم حسن: عمر كمال لا يشارك باستمرار مع الأهلي.. ونحن أول من أشركناه كظهير

الأحد، 10 مارس 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

الأهلي - عمر كمال

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي لا يشارك بصفة مستمرة مع الفريق في الفترة الماضية لضمه إلى قائمة الفراعنة.

عمر كمال

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المنضمين إلى المنتخب لمعسكر مارس.

وقال إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي: "سيأتي اللاعبون المحترفون يوم 17 مارس، أما المحليين يوم 13 من الشهر ذاته، وسنكون في الإمارات يوم 17 أو 18، لا نهتم بالنتائج الآن، ولكن يجب أن نشاهد اللاعبين".

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وأضاف "كان من الممكن الاعتذار عن المشاركة في البطولة بسبب تعيين الجهاز الفني الجديد ولا يوجد الكثير من الوقت، لكن لدينا الإصرار لخوضها لنشاهد اللاعبين وننقل أفكارنا لهم".

وعن احتمالية ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للمنتخب قال إبراهيم حسن: "هو لاعب لا يشارك بصفة مستمرة مع الأهلي ولم يصل لأعلى مستوى له".

وأنهى حديثه قائلا: "تعاقدنا معه من اتحاد الشرطة من الدرجة الثانية وأشركناه في مركز الظهير الأيمن وذهب للأهلي ومنتخب مصر من قبل بناء على ذلك، فنحن أول من أشركناه في ذلك المركز".

وضم حسام حسن 10 لاعبين من فريق الأهلي، ولاعب واحد فقط من الزمالك.

وتم استدعاء مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي ويعتبر هذا الانضمام الأول له.

وتم استبعاد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد الأهلي في نهائي كأس مصر منذ أيام في السعودية.

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الدولي المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات يوم 22 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

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