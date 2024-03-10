مؤتمر حسام حسن: عن حديثه مع المستبعدين وموقف النني والسعيد وطارق حامد

تحدث حسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد عن اختياراته الفنية في أول قائمة يعلنها في التجمع الأول له كمدرب للفراعنة.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

إبراهيم حسن يوضح أسباب إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر

كل ما يلي على لسان حسام حسن مدرب منتخب مصر:

"الجميع يتمنى نجاح منتخب مصر فهو الأهم بالنسبة للجميع، شعارنا منتخب مصر فوق الجميع وأطالب الجميع بمساعدتنا، قبل توقيع العقد مع اتحاد الكرة، أخبرونا بوجودنا في في البطولة ومن الممكن الاعتذار عنها، لكن نحن أصررنا على الاشتراك فيها، بسبب الاستعداد القوي قبل تصفيات كأس العالم 2026، كرواتيا وتونس ونيوزيلندا أقوياء للغاية ولديهم أسلوب مختلف في كرة القدم".

"الجميع تابع مباريات الفرق واللاعبين المحليين والمحترفين، كنا نأمل بأن يكون الأداء أفضل، لكن تمكنا من الخروج بأفضل اللاعبين المتاحين، واختياراتي تأتي بناء على رؤية مني فنيا وبدنيا".

"جميع اللاعبين الذي لم ينضموا متاحين لنا فلا يوجد أحد مستبعد، وتواصلنا مع بعض اللاعبين الذين لم ينضموا ونننظر مشاركتهم بصفة مستمرة مع فرقهم، لكن بسبب ظروف مختلفة مثل الإصابات منعت ذلك، أتمنى ألا تحدث أي إصابات جديدة مثل أحمد السيد زيزو ورمضان صبحي فهو كان في تفكيرنا ويستحق التواجد والتواصل مستمر".

"وكذلك ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، فتلك الإصابات مؤثرة، قبل تولي المسؤولية كنت دائما ما أقول إن المنتخب غني باللاعبين المميزين".

"كل من يثبت نفسه في الداخل والخارج نحن نشاهده جيدا وقائمة منتخب مصر مفتوحة، نحن مرشحون دائما في النهائيات وقارة إفريقيا تعلم ذلك، وجودنا ليس مجرد مرحلة، نريد إثبات ذاتنا وتوصيل أفكاري للاعبين، كنت أريد انضمام اللاعبين يوم 10 مارس لكن بسبب ظروف الدوري لم نتمكن من ذلك".

"في مباراة الأهلي والزمالك كنت أتمنى أن تكون المباراة فنيا أفضل من ذلك، وهذا يعتبر من الصعوبات الكبيرة لكي نخرج أفضل ما بداخل اللاعبين بدنيا وفنيا".

"معايير الاختيارات واحتمالية ضم لاعبين من الدرجة الثانية ؟ أشعر بالرضا بالاختيارات التي اتخذناها وأعتقد أن الخلافات التي كانت تحدث بين الجماهير في السابق تم تقليلها الآن، ضم لاعبين من الدرجة الثانية؟ نتابع جميع المصريين ومن ضمنهم الدرجة الثانية، يوجد لاعبين في الخارج لا تعرفوهم نتابعهم أيضا، يجب خفض معدل الأعمار بشكل حذر ونأخذ ذلك في عين الاعتبار، دائما الأفضل مع فريقه سيتم ضمه في كل تجمع".

"ضم لاعب واحد فقط من فريق الزمالك؟ أتمنى أن يكون عبد الله السعيد أفضل في الفترة المقبلة، الأفضل سيتم ضمه بغض النظر عن عمره، كان في ذهني لضمه لكن أجلت ذلك حتى ينسجم أكثر مع الزمالك، أرى أن مصطفى شلبي لاعب جيد لكن لم يصل بعد لأفضل مستوى، لا أضع فريق ما في حساباتي فالأهم الرؤية الفنية".

"تواصلنا مع محمد النني كذلك لكن بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة فلم يتواجد وأشكره وهو على أعلى مستوى، لا أعرف رغبته في العودة من الاعتزال لكن في حالة رغبتنا في ضمه سنستدعيه فورا".

"الاعتماد على المعسكرات الطويلة على حساب بطولة الدوري؟ أحرص على انتظام بطولة الدوري، لكن اللاعب المصري يحتاج للتواجد مع المنتخب بشكل أطول لأن التكرار يكون في صالحه، وأرى أن ذلك يفيد المنتخب أكثر، إذا أتيحت الفرصة لي لضم اللاعبين لفترة أطول فسأوافق لكي نتأهل إلى كأس العالم والحصول على كأس الأمم الإفريقية".

"أحمد حجازي عندما شارك في كأس الأمم الإفريقية كان في مرحلة الاستشفاء والعودة من إصابة الرباط الصليبي، وهذا كان خطأ منه لكن أعتقد لرغبته القوية في المشاركة والتواجد، لكن الآن أصبح أفضل كثيرا بدنيا وفنيا".

"المحترفون يأتون لوقت قليل وسيشاركون في التدريبات يوم 19 المقبل في وقت قصير، الجانب الانضباطي سيكون مهما بنسبة 100% يجب أن أحصل على نقد فني من الإعلاميين مثل توجيهي نحو لاعب ما جيد، يجب أن يتم نقدنا بشكل فني وسأتقبل ذلك".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات يوم 22 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

video:1