إبراهيم حسن يوضح أسباب إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر

الأحد، 10 مارس 2024 - 15:09

كتب : FilGoal

مصر - تنزانيا - محمد صلاح

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أسباب خروج محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.

كشف حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قائمة الفراعنة للتجمع الأول تحت قيادته، في مارس الجاري، والتي شهدت مفاجأة باستبعاد القائد محمد صلاح.

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي: "الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة".

أخبار متعلقة:
قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك صلاح يكشف ما حدث حين علم بقرار كلوب الصادم هالاند: مواجهة ليفربول؟ نلعب كرة القدم من أجل مثل هذه المباريات رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام مانشستر سيتي

وأضاف "حدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، ولا يمكن ضم أحد بدون رغبة منه".

وتابع "صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للفريق بكل تأكيد، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل تدريجي للعب مع ناديه، هذه هي الصورة الكاملة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، على أن يلعب ودية أخرى أمام تونس أو كرواتيا.

واختار حسام حسن 25 لاعبا للانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر، بينما تم استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول.

وكان نادي ليفربول قد طلب إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر مارس في ظل عدم تعافيه من الإصابة، لكن الدولي المصري عاد للمشاركة مع فريقه الإنجليزي يوم الخميس ضد سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي.

كما يستعد للعب ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر إبراهيم حسن
نرشح لكم
وزير الرياضة يكشف كواليس قرار إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر قبل مواجهة مصر.. بوركينا فاسو تعلن تعيين مدرب جديد مصطفى أشرف وبلال مظهر ضمن 23 لاعبا بقائمة المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا اتحاد الكرة: أزمة فيتوريا لن تصل إلى المحاكم الرياضية العطار: محمد صلاح سيتواجد مع منتخب مصر في معسكر يونيو إبراهيم حسن: عمر كمال لا يشارك باستمرار مع الأهلي.. ونحن أول من أشركناه كظهير مؤتمر حسام حسن: عن حديثه مع المستبعدين وموقف النني والسعيد وطارق حامد ملف مؤتمر حسام وإبراهيم حسن.. عن اختيارات القائمة وموقف صلاح والنني
أخر الأخبار
نانت يطالب بتوضيحات حول أخطاء الحكام في مباراته ضد مارسيليا 12 دقيقة | المحترفون
تين هاج: أتوقع عودة بعض المصابين قبل مواجهة ليفربول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ستونز: كان بإمكاننا التقدم على ليفربول بثلاثية.. والمباريات المتبقية نهائيات ساعة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يكشف كواليس قرار إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر مدرب اتحاد جدة يكشف موقف بنزيمة من مواجهة الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب الهلال: الصيام سيؤثر علينا وعلى اتحاد جدة الذي سيلعب مباراة الموسم 3 ساعة | سعودي في الجول
بعد اعتدائه على مهاجم فيرونا.. نادي ليتشي يعلن إقالة مدربه 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو