إبراهيم حسن يوضح أسباب إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أسباب خروج محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.

كشف حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قائمة الفراعنة للتجمع الأول تحت قيادته، في مارس الجاري، والتي شهدت مفاجأة باستبعاد القائد محمد صلاح.

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي: "الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة".

وأضاف "حدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، ولا يمكن ضم أحد بدون رغبة منه".

وتابع "صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للفريق بكل تأكيد، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل تدريجي للعب مع ناديه، هذه هي الصورة الكاملة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، على أن يلعب ودية أخرى أمام تونس أو كرواتيا.

واختار حسام حسن 25 لاعبا للانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر، بينما تم استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول.

وكان نادي ليفربول قد طلب إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر مارس في ظل عدم تعافيه من الإصابة، لكن الدولي المصري عاد للمشاركة مع فريقه الإنجليزي يوم الخميس ضد سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي.

كما يستعد للعب ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

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