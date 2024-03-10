ملف مؤتمر حسام وإبراهيم حسن.. عن اختيارات القائمة وموقف صلاح والنني

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمؤتمر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب إعلان قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر مارس.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويتحدث حسام حسن عن منتخب مصر وأسباب استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول من المعسكر.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات يوم 22 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

كل ما يلي على لسان حسام حسن مدرب منتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب:

إبراهيم حسن "سيأتي اللاعبون المحترفون يوم 17 مارس، أما المحليين يوم 13 من الشهر ذاته، وسنكون في الإمارات يوم 17 أو 18، لا نهتم بالنتائج الآن ولكن يجب أن نشاهد اللاعبين، كان من الممكن الاعتذار عن البطولة بسبب الجهاز الفني الجديد، لكن لدينا الإصرار لخوضها، لنشاهد اللاعبين وننقل أفكارنا لهم".

حسام حسن: "الجميع يتمنى نجاح منتخب مصر فهو الأهم بالنسبة للجميع، شعارنا منتخب مصر فوق الجميع وأطالب الجميع بمساعدتنا، قبل توقيع العقد مع اتحاد الكرة، أخبرونا بوجودنا في في البطولة ومن الممكن الاعتذار عنها، لكن نحن أصررنا على الاشتراك فيها، بسبب الاستعداد القوي قبل تصفيات كأس العالم 2026، كرواتيا وتونس ونيوزيلندا أقوياء للغاية ولديهم أسلوب مختلف في كرة القدم".

وأضاف "الجميع تابع مباريات الفرق واللاعبين المحليين والمحترفين، كنا نأمل بأن يكون الأداء أفضل، لكن تمكنا من الخروج بأفضل اللاعبين المتاحين، واختياراتي تأتي بناء على رؤية مني فنيا وبدنيا".

وأكمل "جميع اللاعبين الذي لم ينضموا متاحين لنا فلا يوجد أحد مستبعد، وتواصلنا مع بعض اللاعبين الذين لم ينضموا ونننظر مشاركتهم بصفة مستمرة مع فرقهم، لكن بسبب ظروف مختلفة مثل الإصابات منعت ذلك، أتمنى ألا تحدث أي إصابات جديدة مثل أحمد السيد زيزو ورمضان صبحي فهو كان في تفكيرنا ويستحق التواجد والتواصل مستمر".

وتابع "وكذلك ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، فتلك الإصابات مؤثرة، قبل تولي المسؤولية كنت دائما ما أقول إن المنتخب غني باللاعبين المميزين".

وواصل "كل من يثبت نفسه في الداخل والخارج نحن نشاهده جيدا وقائمة منتخب مصر مفتوحة، نحن مرشحون دائما في النهائيات وقارة إفريقيا تعلم ذلك، وجودنا ليس مجرد مرحلة، نريد إثبات ذاتنا وتوصيل أفكاري للاعبين، كنت أريد انضمام اللاعبين يوم 10 مارس لكن بسبب ظروف الدوري لم نتمكن من ذلك".

وشدد "في مباراة الأهلي والزمالك كنت أتمنى أن تكون المباراة فنيا أفضل من ذلك، وهذا يعتبر من الصعوبات الكبيرة لكي نخرج أفضل ما بداخل اللاعبين بدنيا وفنيا".

وعن استبعاد محمد صلاح قال إبراهيم حسن: "الاستبعاد جاء بناء على طلبه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب الإصابة والتدرب مع فريقه وحدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، لا يمكن إجبار لاعب على الانضمام، صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للمنتخب، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل طبيعي للعب، هذه هي الصورة الكاملة".

وعن معايير الاختيارات واحتمالية ضم لاعبين من الدرجة الثانية قال حسام حسن: "أشعر بالرضا بالاختيارات التي اتخذناها وأعتقد أن الخلافات التي كانت تحدث بين الجماهير في السابق تم تقليلها الآن، ضم لاعبين من الدرجة الثانية؟ نتابع جميع المصريين ومن ضمنهم الدرجة الثانية، يوجد لاعبين في الخارج لا تعرفوهم نتابعهم أيضا، يجب خفض معدل الأعمار بشكل حذر ونأخذ ذلك في عين الاعتبار، دائما الأفضل مع فريقه سيتم ضمه في كل تجمع".

وعن ضم لاعب واحد فقط من فريق الزمالك وهل حدث تواصل مع طارق حامد وعبد الله السعيد المعتزلان فقال حسام حسن: "أتمنى أن يكون عبد الله السعيد أفضل في الفترة المقبلة، الأفضل سيتم ضمه بغض النظر عن عمره، كان في ذهني لضمه لكن أجلت ذلك حتى ينسجم أكثر مع الزمالك، أرى أن مصطفى شلبي لاعب جيد لكن لم يصل بعد لأفضل مستوى، لا أضع فريق ما في حساباتي فالأهم الرؤية الفنية، تواصلنا مع محمد النني كذلك لكن بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة فلم يتواجد وأشكره وهو على أعلى مستوى، لا أعرف رغبته في العودة من الاعتزال لكن في حالة رغبتنا في ضمه سنستدعيه فورا".

وعن احتمالية ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للمنتخب قال إبراهيم حسن: "هو لاعب لا يشارك بصفة مستمرة مع الأهلي ولم يصل لأعلى مستوى له، تعاقدنا معه من اتحاد الشرطة من الدرجة الثانية وأشركناه في مركز الظهير الأيمن وذهب للأهلي ومنتخب مصر من قبل بناء على ذلك فأنا أول من أشركته في ذلك المركز".

وعن الاعتماد على المعسكرات الطويلة على حساب بطولة الدوري قال حسام حسن: "أحرص على انتظام بطولة الدوري، لكن اللاعب المصري يحتاج للتواجد مع المنتخب بشكل أطول لأن التكرار يكون في صالحه، وأرى أن ذلك يفيد المنتخب أكثر، إذا أتيحت الفرصة لي لضم اللاعبين لفترة أطول فسأوافق لكي نتأهل إلى كأس العالم والحصول على كأس الأمم الإفريقية".

وأكد حسام حسن "أحمد حجازي عندما شارك في كأس الأمم الإفريقية كان في مرحلة الاستشفاء والعودة من إصابة الرباط الصليبي، وهذا كان خطأ منه لكن أعتقد لرغبته القوية في المشاركة والتواجد، لكن الآن أصبح أفضل كثيرا بدنيا وفنيا".

وأنهى حسام حسن حديثه قائلا: "المحترفون يأتون لوقت قليل وسيشاركون في التدريبات يوم 19 المقبل في وقت قصير، الجانب الانضباطي سيكون مهم بنسبة 100% يجب أن أحصل على نقد فني من الإعلاميين مثل توجيهي نحو لاعب ما جيد، يجب أن يتم نقدنا بشكل فني وسأتقبل ذلك".

انتهاء المؤتمر الصحفي