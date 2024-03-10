بعد جراحة ناجحة.. ديانج يعود إلى القاهرة ويبدأ التأهيل

الأحد، 10 مارس 2024 - 13:40

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج

عاد أليو ديانج لاعب فريق الأهلي إلى القاهرة مساء السبت الماضي بعد إجراء جراحة ناجحة باستئصال جزء من غضروف الركبة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق: "بدأ ديانج تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني المحدد له من بعد إجراء الجراحة".

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه البنك الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري والمحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

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وأعلن الأهلي من قبل نجاح عملية لاعب الوسط المالي.

ولم يشارك ديانج مع الأهلي منذ نهاية مشاركته مع مالي في كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك ديانج في 15 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

اللاعب المالي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين خلال كأس أمم إفريقيا مع وصوله لربع النهائي.

وتوج الأهلي ببطولة كأس مصر منذ أيام بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

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