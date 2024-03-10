قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك

الأحد، 10 مارس 2024 - 13:13

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح - مصر - موزمبيق

كشف حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قائمة الفراعنة للتجمع الأول تحت قيادته، في مارس الجاري، والتي شهدت مفاجأة باستبعاد القائد محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، على أن يلعب ودية أخرى أمام تونس أو كرواتيا.

واختار حسام حسن 25 لاعبا للانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر، بينما تم استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول.

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وكان نادي ليفربول قد طلب إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر مارس في ظل عدم تعافيه من الإصابة، لكن الدولي المصري عاد للمشاركة مع فريقه الإنجليزي يوم الخميس ضد سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي.

كما يستعد للعب ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

ومن المنتظر أن يخرج حسام حسن لوسائل الإعلام بعد قليل لتوضيح الموقف.

وكان عميد لاعبي العالم السابق قد استبعد محمد النني من قائمة المنتخب الأولية.

وضم حسام حسن 10 لاعبين من فريق الأهلي، ولاعب واحد فقط من الزمالك.

وتم استدعاء مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي ويعتبر هذا الانضمام الأول له.

وتم استبعاد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد الأهلي في نهائي كأس مصر منذ أيام في السعودية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الدولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

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