مؤتمر مدرب النصر: لن أرتكب جريمة كروية أمام العين

الأحد، 10 مارس 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

العين - النصر

يشعر لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي بأن فريقه يعاني من ضغوط كثيرة بعد تعثره في المباريات بالدوري ودوري أبطال آسيا، وذلك قبل مواجهة العين الإماراتي المرتقبة.

ويستعد النصر لاستضافة العين يوم الاثنين ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله سفيان رحيمي.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "في عالم كرة القدم لابد وأن تتواجد الضغوط، ليس من الطبيعي أن يتعثر النصر في 3 مباريات متتالية".

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وأضاف المدرب البرتغالي "سنحاول التألق هجوميا وتقليل الأخطاء الدفاعية في هذه المباراة المصيرية".

وأكمل "لن أدافع بـ5 لاعبين وأنا مدرب هجومي وهذه أفكاري، نعم نعاني من بعض المشاكل الدفاعية، لكن لدي لاعبين ذو قيمة هجومية، إن لعبت بشكل دفاعي بهم فهذه جريمة بحق كرة القدم".

وأوضح "النصر في الموسم الماضي سجل النصر 62 هدفا، هذا الموسم سجلنا 65 هدفا، ولذلك أنا سعيد بالعمق الهجومي للفريق".

وتابع "سيتحقق الفوز على العين بفضل تواجد جماهيرنا ومساندتها الدائمة للفريق وبعطاء اللاعبين".

ويلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة الهلال السعودي ضد اتحاد جدة.

النصر العين لويس كاسترو
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