مدير بايرن: نريد التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت ولكن

يرغب ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع مدير فني جديد في أسرع وقت ممكن في الفترة المقبلة.

وأعلن بايرن ميونيخ منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل في نهاية الموسم الحالي.

وقال إيبيرل لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "نريد التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب أيضا أن يكون مناسبا لنا".

وأتم "لدينا بالفعل قائمة بالأولويات التي نريد العمل من خلالها والتأكد من القيام بذلك في أسرع وقت".

وذكرت الشبكة ذاتها أن تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن هو المرشح الأبرز لخلافة توخيل في بايرن ميونيخ نهاية الموسم، فيما ربطته تقارير أخرى بخلافة يورجن كلوب في ليفربول.

تعليق ألونسو

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي لأحد مباريات فريقه: "ربما لديكم أسئلة حول مستقبلي، ولكن آسف، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله".

وأضاف "هل سأكون مدرب باير ليفركوزن الموسم المقبل؟ في الوقت الحالي أفترض ذلك".

وواصل "لا أشعر أن هذه الأنباء قد تزعزع مسيرة ليفركوزن الجيدة هذا الموسم، بالنسبة لي هذه ليست مشكلة. لا يوجد أي تشتيت في الوقت الحالي. نحن في قمة التركيز".

وأكمل البالغ من العمر 42 عاما "هل سأكمل عقدي مع ليفركوزن؟ في الوقت الحالي أنا المدرب وهذا أمر مؤكد".

وأردف "فيما يتعلق بالمستقبل، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله. سنرى، من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول مستقبلي، ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ذلك".

وأتم "هل اتصل بي أحد من بايرن؟ أتفهم السؤال، لكن مرة أخرى، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله، لذا فهذه مجرد اجتهادات".

وأكدت الشبكة أن نادي بايرن ميونيخ استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو.

لكن ألونسو يركز مع باير ليفركوزن في الوقت الحالي بنسبة 100%، ويخطط لتدريب بايرن الموسم المقبل بنسبة 100%، حسب التقرير.

وأشار تقرير سكاي إلى أن إدارة النادي الألماني تفضل التعاقد مع ألونسو في الصيف المقبل بعد النتائج الرائعة التي يقدمها مع باير ليفركوزن.

منذ فترة، كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن هناك بندا في عقد المدرب الإسباني يتيح له تدريب أي من الـ3 فرق الكبار التي لعب لها من قبل في نهاية الموسم وفسخ عقده تلقائيا في حالة موافقته.

ولعب البالغ من العمر 42 عاما لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل.

ويحتل رصيد بايرن للنقطة 57 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، وتجمد رصيد مانيز عند النقطة 16 في المركز الـ17 أي قبل الأخير.