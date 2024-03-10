مؤتمر كريستيانو رونالدو: سنحقق الريمونتادا أمام العين إن شاء الله

الأحد، 10 مارس 2024 - 12:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يتوقع كريستيانو رونالدو قائد النصر نجاح فريقه في عبور عقبة العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما خسر في الذهاب.

ويستعد النصر لاستضافة العين يوم الاثنين ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله سفيان رحيمي.

وشدد على أن المواجهة لا تهم جماهير النصر فحسب، بل تهم كل المملكة العربية السعودية.

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كل ما يلي جاء على لسان رونالدو في مؤتمر صحفي:

"مواجهة العين مباراة مهمة جدا، ونحن نعرف ذلك، الجميع يدرك أهميتها، وكما قال المدرب نحن جاهزون، ونأمل أن تكون ليلة جماهيرية كبيرة".

"المباراة ليست مهمة للنصر فحسب بل للمملكة السعودية بشكل عام، لذلك نريد أن نصل لنصف النهائي".

"رسالتي لجماهير النصر كونوا معنا غدا، لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا وأمامنا خطوة كبيرة نحو التأهل لنصف النهائي".

"غدا سنحقق الريمونتادا إن شاء الله".

"غدا الموت أو الموت، من ينهزم سيودع المسابقة، النصر سيفوز ويتأهل، هذا هو ما نفكر فيه".

"المباراة في ملعبنا وأمام جماهيرنا، حسب رأيي في مباراة الذهاب كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين، واذا لعبنا مثلما لعبنا بالذهاب واستغلينا الفرص، نريد دعم جمهورنا الإيجابي، ولن نبخل بنقطة عرق في لقاء الغد".

"سعيد للغاية في السعودية ومع النصر، موسمنا حتى هذه اللحظة يسير بشكل إيجابي، وننافس على جميع البطولات".

"تصرفاتي في المباريات الأخيرة؟ أنا أحترم كل بلد أتواجد به، ولكن الخطأ يحدث من الجميع وأنا أخطئ مثل كل الناس، لا أحد كامل".

"من الأفضل تقليل الأخطاء حتى تصبح أفضل، بعض الناس لديه سوء فهم للأمور وأنا دائما تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقاً وعوقبت فيه فُهم بشكل خاطئ ، وأنا أحترم البلد الذي أعيش فيه، ومثل هذه التصرفات عادية في أوروبا وبعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، ومن لا يخطئ؟ لم أفعل خطأ عن عمد".

"أنا بطبعي أحب الفوز وأتغذى عليه، لذلك لا أقبل شي غير الفوز".

"حياة الانسان تبنى بالتحديات، نحن بحاجة للبحث عن النجاح في لقاء الغد".

ويلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة الهلال السعودي ضد اتحاد جدة.

كريستيانو رونالدو النصر العين
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