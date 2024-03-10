ميرور: يونايتد يستعد لتجديد عقد ماينو بـ3 أضعاف راتبه

الأحد، 10 مارس 2024 - 12:31

كتب : FilGoal

كوبي ماينو

يستعد نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرض للاعبه الشاب كوبي ماينو من أجل تجديد عقده بـ3 أضعاف راتبه الحالي.

وأفادت صحيفة ميرور الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يريد الحفاظ على ماينو والذي ظهر بمستوى رائع خلال الموسم الحالي.

ووفقا للصحيفة فالنادي الإنجليزي سيضاعف راتبه من 20 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى 60 ألف جنيه إسترليني مما يعني 3 أضعاف ما يتقضاه حاليا.

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وسيتضمن عقده مكافآت وأهداف في حال تحقيقها يزيد راتبه أكثر والتي من شأنها تجعله من بين اللاعبين الأعلى أجرا في النادي.

وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإنجليزي في عام 2027 مع وجود بند تمديد عام آخر للنادي ولكن يريد يونايتد الحفاظ على اللاعب من الإغراءات المادية التي ستصل له في ظل تألقه.

وسيكون العقد الجديد حتى عام 2030.

سجل ماينو هدف الفوز لفريق ضد ولفرهامبتون في الدقيقة 97 في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 4-3.

وكذلك أحرز اللاعب البالغ من العمر 18 عاما هدفا في شباك نيوبورت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي وساهم في فوز فريقه 4-2.

ولدى ماينو الجنسية الغانية ولم يلعب مع الفريق الأول لمنتخب إنجلترا إذ شارك مع الفئات السنية المختلفة.

ومن المتوقع أن توجد منافسة بين إنجلترا وغانا للظفر بخدمات ماينو في الفريق الأول.

وشارك في فوز فريقه ضد إيفرتون بهدفين دون رد في الجولة 28 ضمن منافسات الدوي الإنجليزي والتي أقيمت السبت الماضي.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي كوبي ماينو
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